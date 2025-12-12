"Мы теперь, можно сказать даже почти силой, заставляем изучать латышский язык. Часть общества. Но как вам кажется, человек может изучить любой язык, в данной ситуации мы говорим о латышском языке, а будет ли он лоялен? Вот это вопрос", - говорит Алдермане.

Она отмечает, что невозможно узнать, что творится в душе у людей. Что они чувствуют, о чем они думают, как на самом деле относятся к этому государству.

"И именно потому он молчит. Он не высказывает свое мнение. Но что творится в его душе - вот это самый главный вопрос. И это мешает больше всего интеграции общества", - подчеркивает бывший руководитель Управления натурализации.

Алдермане подчеркнула, что в данной момент в Латвии вообще нет интеграции общества. До получения независимости об интеграции не говорилось вообще, разговор зашел потом, когда люди поняли, что Латвия - многонациональная страна, в которой представителей основной нации лишь немногим больше, чем остальных национальностей. Сплочение общества важно не для галочки, а для того, чтобы быть демократической страной, считает Алдермане.