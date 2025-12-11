Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Даугавпилс упрощает правила пользования платными парковками: подробности?

© LETA 11 декабря, 2025 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 января следующего года изменятся правила пользования платными парковками в Даугавпилсе, сообщило информационное агентство "Даугавпилс сатиксме".

На ноябрьском заседании муниципального совета были утверждены изменения в обязательных правилах «Об управлении и использовании платных парковок муниципалитета города Даугавпилса».

Основные изменения заключаются в введении единой тарифной зоны вместо прежней системы зонирования AD/BD. Платные парковочные места теперь будут открыты с 8:00 до 18:00 по будням и с 8:00 до 16:00 по субботам. По воскресеньям и праздничным дням парковка будет бесплатной.

Минимальная плата теперь составит 0,50 евро. Фиксированная почасовая ставка — 1 евро в час. Ежемесячный абонемент на любое платное парковочное место будет стоить 30 евро.

В случае нарушения будет начислен штраф за просрочку платежа в размере 30 евро, при этом при оплате в течение 14 дней будет удержано только 50% от суммы штрафа или 15 евро.

В случаях, когда транспортное средство занимает более одного парковочного места, плата взимается за каждое занятое место.

В будущем будет установлен производственный сбор за получение бесплатных разрешений, который, согласно утвержденному прейскуранту для платных парковок, составит 3 евро. Подать заявку на бесплатное разрешение можно с 1 января, заполнив анкету. Бесплатное разрешение будет выдаваться на срок до 12 месяцев.

Газета «Даугавпилс сатикме» сообщает, что изменения будут внесены для обеспечения более понятной и эффективной системы управления парковками.

Согласно данным сайта "Firmas.lv", оборот компании "Даугавпилс сатиксме" в 2024 году составил 7 528 692 евро, а прибыль — 194 766 евро. Уставный капитал компании составляет 8 790 359 евро, и она принадлежит муниципалитету Даугавпилса. Руководителем компании является Артис Друвиниекс.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

