Даугавпилс упрощает правила пользования платными парковками: подробности?

На ноябрьском заседании муниципального совета были утверждены изменения в обязательных правилах «Об управлении и использовании платных парковок муниципалитета города Даугавпилса».

Основные изменения заключаются в введении единой тарифной зоны вместо прежней системы зонирования AD/BD. Платные парковочные места теперь будут открыты с 8:00 до 18:00 по будням и с 8:00 до 16:00 по субботам. По воскресеньям и праздничным дням парковка будет бесплатной.

Минимальная плата теперь составит 0,50 евро. Фиксированная почасовая ставка — 1 евро в час. Ежемесячный абонемент на любое платное парковочное место будет стоить 30 евро.

В случае нарушения будет начислен штраф за просрочку платежа в размере 30 евро, при этом при оплате в течение 14 дней будет удержано только 50% от суммы штрафа или 15 евро.

В случаях, когда транспортное средство занимает более одного парковочного места, плата взимается за каждое занятое место.

В будущем будет установлен производственный сбор за получение бесплатных разрешений, который, согласно утвержденному прейскуранту для платных парковок, составит 3 евро. Подать заявку на бесплатное разрешение можно с 1 января, заполнив анкету. Бесплатное разрешение будет выдаваться на срок до 12 месяцев.

Газета «Даугавпилс сатикме» сообщает, что изменения будут внесены для обеспечения более понятной и эффективной системы управления парковками.

Согласно данным сайта "Firmas.lv", оборот компании "Даугавпилс сатиксме" в 2024 году составил 7 528 692 евро, а прибыль — 194 766 евро. Уставный капитал компании составляет 8 790 359 евро, и она принадлежит муниципалитету Даугавпилса. Руководителем компании является Артис Друвиниекс.