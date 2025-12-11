Латвия купит у Škoda Vagonka ещё девять электричек: когда?

Поставка поездов рассчитана до 2029 года, и они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского союза (ЕС) и государственного бюджета Латвии.

При этом договор о покупке поездов предусматривает возможность покупки еще семи поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование.

Планируется, что новые поезда на батареях будут курсировать преимущественно в направлении Даугавпилса и Цесиса, где будет построена необходимая для них зарядная инфраструктура. В свою очередь, приобретение дополнительных поездов позволит заменить большую часть дизельных поездов и обслуживать дополнительные направления, например, Резекне и Валмиеру.

Поезда BEMU - это электропоезда, оснащенные батареями для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железной дороги. Они могут заряжаться как во время движения по электрифицированным линиям, так и на специальных станциях подзарядки.

Новые поезда будут состоять из двух вагонов, в них будет 188 посадочных мест, включая 24 места первого класса. Конструктивная скорость составит до 160 км/ч, а в режиме работы от батарей - 120 км/ч. Более высокое ускорение по сравнению с существующими дизельными поездами позволит эффективнее использовать железнодорожную инфраструктуру на скоростях до 120 км/ч и потенциально сократить время в пути на 15-25 минут.

В дирекции сообщили, что на неэлектрифицированных линиях в Латвии сейчас работают 23 дизельных поезда, произведенных в 1980-1992 годах. Девять новых электропоездов на аккумуляторных батареях заменят часть существующего парка дизельных поездов.

Председатель правления АТД Янис Лапиньш подчеркнул, что электропоезда на аккумуляторных батареях представляют собой значительную инвестицию для Латвии, направленную на укрепление роли железной дороги как основного элемента общественного транспорта и повышение качества и доступности пассажирских перевозок.

Он отметил, что в новых поездах будут оборудованы климат-контроль, розетки, USB-C зарядки, в них будет пониженный уровень шума и вибрации и другие преимущества, в том числе современная система оповещения, места для пассажиров с коляской и крепления для велосипедов.

"Если в старых дизельных поездах высокий пол и всего три места для велосипедов, то в новых поездах на батареях в низкопольной зоне предусмотрено восемь мест для велосипедов: четыре вертикально расположенных и четыре горизонтально установленных", - привел пример глава АТД.

Исполнительный директор "Škoda Group" Петр Новотны отметил, что в Латвии в настоящее время эксплуатируются 32 электропоезда "Škoda" 16Ev и следующий договор о поставке BEMU продолжит сотрудничество "Škoda" с АТД в Латвии. Он добавил, что "Škoda" также поставляет электропоезда в Эстонию и троллейбусы в ее столицу Таллин, а недавно была завершена поставка троллейбуса в Вильнюс.

Информация в системе электронных закупок (СЭЗ) свидетельствует, что во втором раунде закупки предложение на сумму 89,409 млн евро подала "Škoda", тогда как документы второго претендента - польского предприятия "Stadler Polska" - не соответствовали требованиям закупки. Таким образом, компании "Škoda" было предоставлено право заключить договор.

В первом раунде конкурса также участвовала компания "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF), однако на втором этапе она не подала предложение.

Конкурс на закупку электропоездов на аккумуляторных батареях АТД объявила в апреле 2022 года.

Как сообщалось, 9 сентября этого года правительство приняло решение, что для покупки новых поездов BEMU и создания инфраструктуры их зарядки будет доступно 123 млн евро. Общее финансирование мероприятия составляет 123,069 млн евро, в том числе финансирование из Фонда сплочения ЕС - 104,609 млн евро, а финансирование из госбюджета - 18,46 млн евро.

Планируется, что к 2029 году будет осуществлена закупка как минимум девяти новых электропоездов BEMU и построена инфраструктура для их зарядки.

В Министерстве сообщения пояснили, что в марте 2025 года на заседании тематического комитета по фондам ЕС была достигнута договоренность о перераспределении предложений Минсообщения в транспортной, включая железнодорожную, отрасли с целью укрепления железной дороги как "хребта" транспортной сети и развития региональной совместимости.