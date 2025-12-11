Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы — мост в укреплении трансатлантических отношений: Ринкевич встретился с президентом Польши

Редакция PRESS 11 декабря, 2025 15:43

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Участие Польши в саммите G20 в следующем году усилит голос Балтийского региона, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Рижском замке в четверг.

Президент Латвии заявил журналистам на пресс-конференции, что двусторонние отношения между Польшей и Латвией превосходны, а сотрудничество в политике, культуре, экономике, энергетике, транспорте и вопросах безопасности находится на высоком уровне.

Ринкевич поблагодарил Польшу и польских военнослужащих, которые служат в составе многонациональной бригады НАТО на базе Адажи и уже долгое время участвуют в укреплении безопасности Латвии. Президент Латвии отметил, что в ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее развитие экономического сотрудничества, в том числе в формате «Инициативы трех морей», особенно в областях энергетики, транспорта и технологий.

Он выразил удовлетворение тем, что Польша была приглашена к участию во встрече G20. По словам президента Латвии, это будет первый случай, когда страна Балтийского моря будет участвовать ​​в таком формате. Стороны договорились, что Польша представит свою позицию, а также обсудит вопросы, важные для Латвии, включая сотрудничество в рамках Инициативы трех морей и диалог со странами G20, включая Соединенные Штаты.

Ринкевич поблагодарил Польшу за поддержку десинхронизации стран Балтии с российскими и белорусскими энергосетями и синхронизации с европейскими сетями, которая была реализована в феврале этого года. Он подтвердил, что в ходе встречи обсуждались вопросы обороны и безопасности, в том числе укрепление восточного фланга и сотрудничество с Соединенными Штатами и европейскими партнерами.

Президент Латвии отметил, что такие форматы, как миссии НАТО «Балтийская стража» и «Восточная стража», укрепляют безопасность на море и в воздушном пространстве. Он также подчеркнул, что страны Балтии и Польша выделяют 5% своего валового внутреннего продукта на оборону, что, по мнению президента Латвии, позволяет странам стать мостом в укреплении трансатлантических отношений.

Первые лица двух стран также обсудили гибридные атаки на границе с Белоруссией, а также работу Европейского союза в области миграции. Обсуждалась также поддержка Украины в военно-экономической сфере, а также международные усилия по достижению устойчивого мира, хотя Ринкевич отметил, что в настоящее время российская сторона не проявляет готовности к какому-либо урегулированию.

Обсудили и польскую общину Латвии, а также образовательные и общественные медиа-проекты. Ринкевич подтвердил, что поляки, живущие в стране, являются неотъемлемой частью латвийского общества, и поблагодарил Польшу за поддержку школ и детских садов в Риге, Даугавпилсе и Резекне.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

