Мы — мост в укреплении трансатлантических отношений: Ринкевич встретился с президентом Польши

Президент Латвии заявил журналистам на пресс-конференции, что двусторонние отношения между Польшей и Латвией превосходны, а сотрудничество в политике, культуре, экономике, энергетике, транспорте и вопросах безопасности находится на высоком уровне.

Ринкевич поблагодарил Польшу и польских военнослужащих, которые служат в составе многонациональной бригады НАТО на базе Адажи и уже долгое время участвуют в укреплении безопасности Латвии. Президент Латвии отметил, что в ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее развитие экономического сотрудничества, в том числе в формате «Инициативы трех морей», особенно в областях энергетики, транспорта и технологий.

Он выразил удовлетворение тем, что Польша была приглашена к участию во встрече G20. По словам президента Латвии, это будет первый случай, когда страна Балтийского моря будет участвовать ​​в таком формате. Стороны договорились, что Польша представит свою позицию, а также обсудит вопросы, важные для Латвии, включая сотрудничество в рамках Инициативы трех морей и диалог со странами G20, включая Соединенные Штаты.

Ринкевич поблагодарил Польшу за поддержку десинхронизации стран Балтии с российскими и белорусскими энергосетями и синхронизации с европейскими сетями, которая была реализована в феврале этого года. Он подтвердил, что в ходе встречи обсуждались вопросы обороны и безопасности, в том числе укрепление восточного фланга и сотрудничество с Соединенными Штатами и европейскими партнерами.

Президент Латвии отметил, что такие форматы, как миссии НАТО «Балтийская стража» и «Восточная стража», укрепляют безопасность на море и в воздушном пространстве. Он также подчеркнул, что страны Балтии и Польша выделяют 5% своего валового внутреннего продукта на оборону, что, по мнению президента Латвии, позволяет странам стать мостом в укреплении трансатлантических отношений.

Первые лица двух стран также обсудили гибридные атаки на границе с Белоруссией, а также работу Европейского союза в области миграции. Обсуждалась также поддержка Украины в военно-экономической сфере, а также международные усилия по достижению устойчивого мира, хотя Ринкевич отметил, что в настоящее время российская сторона не проявляет готовности к какому-либо урегулированию.

Обсудили и польскую общину Латвии, а также образовательные и общественные медиа-проекты. Ринкевич подтвердил, что поляки, живущие в стране, являются неотъемлемой частью латвийского общества, и поблагодарил Польшу за поддержку школ и детских садов в Риге, Даугавпилсе и Резекне.