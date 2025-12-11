Антарктида скрывает «кровавый водопад» и это не форма речи!

Учёные объясняют, что вода содержит огромное количество железа. Когда она выходит на поверхность и соприкасается с воздухом, железо окисляется и становится ярко-красным — почти бордовым. Но самое странное даже не цвет.

Вода пробивается наружу из подлёдного озера, которое остаётся жидким в минусовые температуры благодаря соли и давлению. Там, в полной темноте и холоде, живут микробы, которые до сих пор ставят науку в тупик. Исследователи считают, что такие экстремальные условия могут быть похожи на то, что существует на других ледяных планетах.

Кровавый водопад — одно из самых пугающе-красивых мест Антарктиды.

И одно из самых загадочных.