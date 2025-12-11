У вас живет более 1000 наших граждан: Браже отправилась с визитом на Кипр

Во время встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество Латвии и Кипра в сфере безопасности и экономики, в том числе в области новых технологий и использования инновационных решений в морской отрасли и развитии портов, поддержку Украины и ограничения России, трансатлантические отношения, ситуацию с безопасностью в Европе и предстоящее председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года.

Министры положительно оценили прямые авиамаршруты между Ригой и Ларнакой в течение всего года, которые способствуют развитию туризма и расширяют возможности сотрудничества между двумя странами. Браже отметила, что сейчас на Кипре проживает более 1000 граждан Латвии.

Министр иностранных дел Латвии похвалила решение Кипра выдвинуть поддержку Украины в качестве одной из приоритетов своего председательства в Совете ЕС. Браже выразила решимость совместно работать над укреплением безопасности и обороны ЕС, переговорами по многолетнему бюджету ЕС, вопросам расширения ЕС и более тесному сотрудничеству в вопросах политики санкций, особенно в отношении «теневого флота» и его экосистемы.

«У нас единое понимание — Россия представляет долгосрочную угрозу для всей Европы. Благодарю за конструктивную позицию Кипра в ЕС и других многосторонних форумах в контексте российской агрессии, в том числе за проделанную работу по совершенствованию системы применения санкций на национальном уровне. Санкции работают и оказывают негативное влияние на экономику России», — подчеркнула Браже.

Она указала, что страны-члены ЕС сталкиваются с всё более агрессивными и интенсивными гибридными угрозами со стороны России, поэтому стороны единодушны в том, что необходимо укреплять внешние границы ЕС и эффективно бороться с нелегальной миграцией и инструментализацией миграции.

Министр иностранных дел Латвии акцентировала, что демократиям ЕС необходимо укреплять устойчивость к российской дезинформации и вмешательству во внутренние процессы, особенно в выборы, поскольку и на Кипре, и в Латвии в 2026 году пройдут парламентские выборы.

Браже и Комбос обсудили отношения ЕС-США, подчеркнув необходимость углубления трансатлантических связей, а также рабочий визит министра в США. Также министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, приоритеты Латвии в Совете Безопасности ООН в 2026 и 2027 годах и предстоящее присоединение Кипра к Шенгенской зоне.