У вас живет более 1000 наших граждан: Браже отправилась с визитом на Кипр

11 декабря, 2025 14:30

Как сообщила агентству LETA советница министра Сигне Знотиня-Знота, в среду и четверг с рабочим визитом в Никосии (Кипр) министр иностранных дел Латвии Байба Браже встретилась с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

Во время встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество Латвии и Кипра в сфере безопасности и экономики, в том числе в области новых технологий и использования инновационных решений в морской отрасли и развитии портов, поддержку Украины и ограничения России, трансатлантические отношения, ситуацию с безопасностью в Европе и предстоящее председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года.

Министры положительно оценили прямые авиамаршруты между Ригой и Ларнакой в течение всего года, которые способствуют развитию туризма и расширяют возможности сотрудничества между двумя странами. Браже отметила, что сейчас на Кипре проживает более 1000 граждан Латвии.

Министр иностранных дел Латвии похвалила решение Кипра выдвинуть поддержку Украины в качестве одной из приоритетов своего председательства в Совете ЕС. Браже выразила решимость совместно работать над укреплением безопасности и обороны ЕС, переговорами по многолетнему бюджету ЕС, вопросам расширения ЕС и более тесному сотрудничеству в вопросах политики санкций, особенно в отношении «теневого флота» и его экосистемы.

«У нас единое понимание — Россия представляет долгосрочную угрозу для всей Европы. Благодарю за конструктивную позицию Кипра в ЕС и других многосторонних форумах в контексте российской агрессии, в том числе за проделанную работу по совершенствованию системы применения санкций на национальном уровне. Санкции работают и оказывают негативное влияние на экономику России», — подчеркнула Браже.

Она указала, что страны-члены ЕС сталкиваются с всё более агрессивными и интенсивными гибридными угрозами со стороны России, поэтому стороны единодушны в том, что необходимо укреплять внешние границы ЕС и эффективно бороться с нелегальной миграцией и инструментализацией миграции.

Министр иностранных дел Латвии акцентировала, что демократиям ЕС необходимо укреплять устойчивость к российской дезинформации и вмешательству во внутренние процессы, особенно в выборы, поскольку и на Кипре, и в Латвии в 2026 году пройдут парламентские выборы.

Браже и Комбос обсудили отношения ЕС-США, подчеркнув необходимость углубления трансатлантических связей, а также рабочий визит министра в США. Также министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, приоритеты Латвии в Совете Безопасности ООН в 2026 и 2027 годах и предстоящее присоединение Кипра к Шенгенской зоне.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

