Популярная зимняя добавка может привести к токсическому состоянию крови. Да, даже к коме!

Это не “легкий передоз”.

Это — риск почечной недостаточности, аритмии и даже комы.

По данным Mayo Clinic, первые симптомы выглядят безобидно:

усталость, жажда, тошнота, боли в костях, частое мочеиспускание.

Но когда уровень кальция поднимается выше 14–16 мг/дл — это уже медицинская чрезвычайная ситуация.

Гиперкальциемия встречается у 1–2% населения — и может случиться с кем угодно, если долго пить слишком большие дозы витамина D. Американские врачи подчёркивают: выше 4 000 IU в день принимать нельзя, а некоторые БАДы из интернета содержат именно такие дозы.

При этом токсичность от еды или солнца невозможна: организм чётко регулирует витамин D, полученный естественным путём. Опасность приходит только из баночки.