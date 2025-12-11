Почему у тебя болит поясница по утрам? Как просыпаться без боли

Неправильная поза, неподвижность, проваливающийся матрас или скрытые состояния вроде артрита и грыжи — всё это делает подъём трудно переносимым. Но маленькие корректировки помогают больше, чем кажется. Подложить подушку под колени или между ног, выбрать «средне-жёсткий» матрас, слегка потянуться перед тем, как встать, и дать спине минуту на пробуждение — этих шагов хватает, чтобы уменьшить утреннюю боль.

Если дискомфорт держится каждое утро два-три месяца, врач советует не ждать полгода: это может быть сигналом к проверке позвоночника или необходимости физиотерапии.