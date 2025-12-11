Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С детьми будет сложнее: вводятся более строгие правила для развода

Редакция PRESS 11 декабря, 2025 15:38

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм Латвии принял решение ужесточить правила развода у нотариуса для семей с детьми. Теперь все соглашения о воспитании, общении и алиментах будут оформляться исключительно как нотариальные акты — чтобы защитить права детей и избежать судебных разбирательств.

Сейм Латвии на заседании 10 декабря в окончательном чтении поддержал поправки в Гражданский процессуальный кодекс и Закон о нотариате, которые ужесточают требования к процедуре развода у нотариуса для семей с детьми.

По новым правилам, если супруги разводятся без спора и хотят урегулировать вопросы опеки, прав на общение с ребёнком и алиментов, их соглашение обязательно должно быть оформлено нотариально. Ранее подобная процедура позволяла просто представить письменное соглашение, однако на практике, если одна из сторон нарушала договор, добиться его исполнения можно было только через суд. Теперь соглашение станет юридически исполнимым без обращения в суд.

При этом раздел имущества супруги по-прежнему смогут решать самостоятельно — приватно или у нотариуса, по своему выбору.

 Председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин подчеркнул, что прежняя процедура часто приводила к затяжным судебным разбирательствам, тратились время и ресурсы, а ребёнок оказывался вовлечённым в конфликты родителей. Представители Министерства юстиции отмечают, что изменения предотвратят ситуации, когда формально существующие соглашения на самом деле невозможно исполнить в бесспорном порядке.

Бесспорный процесс развода будет проходить под контролем присяжного нотариуса как нейтрального лица. Если нотариус выявит спор между сторонами, развод в упрощённом порядке будет невозможен. Ожидается, что новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года, после окончательного одобрения Сеймом.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

