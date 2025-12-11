Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мэром Сигулдского края стал Линард Кумскис

Редакция PRESS 11 декабря, 2025 14:38

В четверг председателем Сигулдской краевой думы десятью голосами был избран предыдущий заместитель председателя думы Линард Кумскис (Крестьянский союз Латвии - КСЛ).

Кумскис был единственным претендентом на кресло мэра.

За Кумскиса проголосовали депутаты объединенного списка КСЛ и Латвийской зеленой партии и депутаты объединенного списка Национального объединения, Латвийского объединения регионов, Видземской партии и Новой консервативной партии.

Против проголосовали семь депутатов от "Нового Единства" и Партии Сигулдского края и Янис Страутманис (Нацобъединение), который еще до голосования заявил, что "не видел худшего руководителя", поэтому за Кумскиса голосовать не может.

Кумскис после голосования поблагодарил коллег за оказанное доверие и признал, что ситуация в крае непростая, включая необходимость реализации мер экономии. Новоизбранный глава думы призвал депутатов работать прагматично и на благо населения, сосредоточившись на хозяйственных вопросах и меньше - на политике.

Он также обозначил несколько приоритетов. По его мнению, необходимо сохранить и развивать существующие инициативы и учреждения самоуправления, уделяя особое внимание гражданской обороне. Следует развивать объекты муниципальной инфраструктуры, включая перестройку Сигулдской средней школы и реконструкцию стадиона. Третьим приоритетом Кумскис назвал развитие рабочей силы края - инвестиции в рост и обучение специалистов. Кроме того, необходимо упростить управленческие процессы, по возможности переведя их в цифровой формат.

Как сообщалось, 13 ноября Сигулдская дума проголосовала за отставку мэра Яниса Вимбы.

Его упрекнули в недовольстве жителей, задержках с ремонтами улиц, в отсутствии сотрудничества с коллегами.

Одним из проголосовавших за отставку Вимбы был и его первоначальный союзник, ныне занявший пост мэра Кумскис.

