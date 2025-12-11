Как уточняется, ученый проводил серию лекций в Европе, а в Варшаву он прибыл по пути из Нидерландов на Балканы. После допроса в варшавской прокуратуре польский суд временно арестовал гражданина РФ на 40 дней. Киев будет добиваться экстрадиции Бутягина.

В Украине Бутягина подозревают в незаконном проведении раскопок на объекте культурного наследия и уничтожении его объектов с ущербом более чем на 200 млн гривен (свыше 4 млн евро). По версии следствия, после аннексии Крыма Бутягин в качестве руководителя Мирмекийской археологической экспедиции Эрмитажа, не имея никаких разрешительных документов от властей Украины, незаконно проводил раскопки на объекте культурного наследия - в "Древнем городе Мирмекий" в Керчи.

Кремль обвиняет Варшаву в связи с арестом российского ученого

Российские власти 11 декабря обвинили Польшу в "правовой тирании" после того, как Варшава арестовала российского археолога Александра Бутягина по запросу властей Украины. "Это абсолютная правовая тирания", - цитирует агентство "Интерфакс" реакцию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о задержании сотрудника Эрмитажа было принято "на основании международного ордера на арест", который выдала Украина. "Представители посольства России в Варшаве посетили Александра Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте", - сообщила Захарова российским журналистам.