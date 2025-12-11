Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ушли ответственные за транзит и развитие? В Совете LDz остался один человек

© LETA 11 декабря, 2025 18:33

Бизнес 0 комментариев

Председатель совета VAS Latvijas dzelzceļš Андрис Лиепиньш и член совета Рейнис Цеплис 11 декабря объявили об уходе с занимаемых должностей. Об этом они заявили в совместном пресс-релизе. С их уходом в совете останется лишь Андис Вейнбергс. О причинах такого решения не сообщается, пишет LSM+.

Оба начали работу в совете в середине 2019 года, летом 2024 года сроки их полномочий были продлены еще на 5 лет, до июня 2029 года. За минувшие шесть лет многое удалось сделать, говорит председатель совета LDz Андрис Лиепиньш:

«Предприятия группы VAS Latvijas dzelzceļš пережили беспрецедентные по масштабу турбулентность, перемены, кризисы и рост одновременно. К моменту моего присоединения к команде LDz в середине 2019 года в результате тогдашней геополитической ситуации началось резкое сокращение объёма грузов, перевозимых по латвийской железнодорожной инфраструктуре, и стало совершенно ясно, что предприятию необходимо радикально меняться, к тому же — немедленно».  

Все эти годы задачей совета, по словам Лиепиньша, было обеспечение существенной оптимизации операционной модели компании и снижение затрат, повышение оплаты труда специалистов железнодорожных профессий до уровня других руководителей инфраструктуры, а также — разработка и реализация операционной стратегии, соответствующей новой ситуации, и развитие высококачественной пассажирской железнодорожной инфраструктуры, которой в предыдущие годы в прошлые десятилетия не уделялось должного внимания.

Latvijas dzelzceļš удалось многое сделать: сократить операционные расходы со 166 миллионов евро в 2019 году до 124 миллионов евро в 2025 году, построить новую пассажирскую инфраструктуру LDz европейского образца. Удалось, по оценке Лиепиньша, обеспечить высокое качество и доступность железной дороги для всех групп общества, а эксплуатационные расходы на километр пути у LDz одни из самых низких в Европе — почти на 45% ниже, чем в Литве, и почти на одном уровне с Эстонией и Финляндией. 

«Завершая свою работу в LDz, я хотел бы еще раз поблагодарить всех железнодорожников за то, что мы сделали вместе, и Латвийский профсоюз железнодорожников и транспортных рабочих — за конструктивное сотрудничество в этот непростой период!» — резюмирует  Лиепиньш.

Член совета Latvijas dzelzceļš Рейнис Цеплис отмечает, что вся команда сотрудников  концерна за последние шесть лет «совершила практически невозможное», и без активного участия, поддержки и инициативы самих железнодорожников столь амбициозные перемены были бы невозможны:

«Поэтому я хотел бы поблагодарить всю семью железнодорожников! В настоящее время LDz находится на новом этапе — разработана и находится на стадии утверждения новая операционная стратегия на период до 2030 года, осенью этого года завершилось слияние концерна Latvijas dzelzceļš, а присоединение SIA Eiropas dzelzceļa līnijas к VAS Latvijas dzelzceļš находится на завершающей стадии. Вместе с VAS Latvijas dzelzceļš мы прошли ответственный этап в истории этого предприятия, мы многого достигли и считаем, что пришло время передать ответственность за дальнейшее руководство VAS Latvijas dzelzceļš другим профессионалам!»

Председатель совета Андрис Лиепиньш и член совета Рейнис Цеплис продолжат работу в совете LDz до 31 декабря 2025 года.

