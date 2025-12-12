«Мы — следующая цель России»: Рютте призывает готовиться к Третьей мировой войне

Рютте подчеркнул, что слишком многие союзники НАТО не осознают срочность российской угрозы в Европе и не понимают, что для предотвращения подобного конфликта необходимо как можно быстрее увеличивать расходы на оборону и наращивать производство вооружений.

«Мы — следующая цель России. Меня тревожит, что слишком многие пребывают в самоуспокоенности. Слишком многие не чувствуют срочности момента и считают, что время работает на нас. Это не так. Пора действовать», — заявил генсек НАТО.

Ранее BBC анализировала, как долго Великобритания смогла бы сопротивляться, если бы завтра началась война с Россией. В материале отмечалось, что заявления Путина — неприятное напоминание о том, что конфликт между Россией и НАТО может быть куда ближе, чем многим кажется.

«Мало доказательств, что у Великобритании есть план на войну, которая продлится дольше нескольких недель. Медицинские мощности ограничены. Процесс пополнения запасов идёт медленно… Похоже, что расчёт Лондона на массовые потери основан на предположении, что потерь не будет», — сказал Хамиш Мандел из Королевского института объединённых вооружённых сил.

Тем временем The Independent задался вопросом, сможет ли Европа выдержать войну против России. По мнению журналистов, Европа только сейчас начинает осознавать свои слабые места в сфере обороны. С момента окончания холодной войны оборонные расходы в целом снизились, поэтому главный козырь Европы — её единство.