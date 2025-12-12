Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цинизм до абсурда: олимпийскому чемпиону из Латвии отказано в госпремии (1)

Редакция PRESS 12 декабря, 2025 10:33

Премий не будет! Сегодня Латвийский национальный спортивный совет принял решение о награждении лучших спортсменов, но большинству из них, включая паралимпийцев, в премии отказали, пишет в своём Facebook латвийский всадник Рихард Сникус. Напомним, что в прошлом году он завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже.

Хотя Правила Кабинета министров №26 «Правила о порядке присуждения денежных вознаграждений за выдающиеся достижения в спорте и размерах денежных вознаграждений» предусматривают совершенно иное. В них среди соревнований высокого уровня упомянуты и Паралимпийские игры, и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы, пишет Сникус.

"В сентябре 2025 года мы вместе с моей командой завоевали две золотые медали на чемпионате Европы, где в моей группе стартовали 11 спортсменов из 8 стран. Для европейского уровня это довольно высокая конкуренция, ведь подготовить всадника и подходящую лошадь при таком уровне двигательных нарушений — серьёзный вызов. И людей с такими нарушениями, готовых заниматься этим спортом, в принципе немного. Например, в странах Балтии я вообще один.

Почему же было решено отказать мне и моей команде в премии? Только потому, что в моей группе не стартовало 10 стран. Спортсменов, как я уже упомянул, было больше десяти. И знаете, когда я выезжаю на старт, я не считаю, из каких стран мои соперники — я смотрю на их количество и силу. Логично, что крупные страны с огромным населением и большими бюджетами приезжают с несколькими спортсменами. Они параллельно борются и за командный зачёт, где нужно минимум три всадника — у нас всего два. На чемпионате Европы в этом году многие даже шутили: если бы у Латвии был третий всадник, у других команд были бы проблемы. Кроме того, мой партнёр по соревнованиям King of the Dance после нашего старта был признан Международной федерацией конного спорта «лошадью месяца» на международном уровне.

Далее — число стран, участвовавших в парадрессуре на чемпионате Европы, вообще было значительно больше десяти, но специфика параспорта в том, что спортсмены распределяются по группам в зависимости от степени инвалидности. Я физически не могу конкурировать со всеми, и правила соревнований это тоже не позволяют. Такая уж специфика параспорта.

Ни я как чемпион Европы, ни Айгарс Аписнис как чемпион мира не получим государственного признания. Но при этом мы оба номинированы на премию «Три звезды» как паралимпийцы с высшими достижениями года. Здесь речь не о деньгах — речь о честной игре.

Люди, тренеры, команды, вспомогательный персонал рассчитывали на признание и финансовую поддержку, которые крайне важны для подготовки к следующему году. Я говорю не только от своего имени — в моей команде есть люди, без которых я просто не могу выехать на соревнования, и эти премии — способ сказать им спасибо. Все они вкладывают своё время и собственные деньги, чтобы привезти медали для Латвии. Зарплаты параспортсменов и тренеров (если такие вообще есть), как и оплата ассистентов, не позволяют работать без личных средств и энтузиазма. Премии, предусмотренные правилами Кабмина, — это маленький луч света. И новость о том, что их не будет, пришла в последний момент, в конце года.

Я считаю, что решение, которое сейчас передают на утверждение Кабинету министров, несправедливо и оскорбительно для спортсменов, — заключает Рихардс Сникус в своём Facebook-посте.

Нужно отметить, что иногда одно решение государства способно оголить всю его циничность. Рихардс Сникус долгие годы фактически в одиночку тащит один из самых дорогих и сложных видов спорта, приносит Латвии медали, но премию ему «не положено» — просто потому, что в его дисциплине формально не оказалось 10 стран-участниц.

С чемпионом фотографироваться — пожалуйста, улыбаться рядом — без проблем. А вот признать его вклад и покрыть реальные расходы — «простите, такие правила». Такое отношение к людям, которые поднимают престиж страны, — это не просто промах, это прямой удар по всей паралимпийской среде. Абсурдная несправедливость: именно такими спортсменами Латвия должна гордиться, а не экономить на заслуженных наградах.

