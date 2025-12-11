Бежим впереди паровоза? Предложение разобрать рельсы в Россию не прошло в Сейме

Как ранее сообщало агентство LETA, нескольким министерствам и службам безопасности Латвии поручено до конца года подготовить заключение о том, какое влияние на страну оказало бы снятие рельсов у границы с Россией. Кроме того, президенты стран Балтии подчеркнули, что такое решение должно быть совместным.

Таким образом, обсуждение этого вопросa продолжается. Однако NA в четверг всё же решила подать в парламент проект решения, согласно которому премьер-министру Эвике Силине (JV) вместе с правительством следовало бы обеспечить демонтаж железнодорожной инфраструктуры на границе Латвии и России, а также провести переговоры с Литвой и Эстонией для согласования единого подхода стран Балтии в вопросах демонтажа железной дороги в рамках Балтийской линии обороны.

Кроме того, NA призвала премьера добиваться на уровне Европейского Союза финансирования, которое хотя бы частично компенсировало бы расходы на демонтаж инфраструктуры как часть укрепления восточной границы ЕС.

Депутат Сейма Артурс Бутанс (NA) отмечает, что «нельзя оставлять противнику готовую инфраструктуру, которую тот мог бы использовать в случае агрессии». Он подчёркивает, что анализ войны в Украине ясно показывает: «железная дорога была позвоночником российской военной инфраструктуры, и мы не можем допустить аналогичной угрозы в Латвии».

«Мы должны принять все необходимые меры по противомобильности, что включает демонтаж железнодорожных линий у границы с Россией и Белоруссией, как это рекомендуют Национальные вооружённые силы (NBS) и зарубежные военные эксперты», — добавил Бутанс.

NA также обращает внимание, что в Латвии по-прежнему используется железнодорожная сеть российского стандарта — шириной 1520 мм. У границы находятся два железнодорожных коридора, ведущие на территорию России: Резекне–Зилупе–государственная граница и Резекне–Карсава–государственная граница, а также линия в сторону Белоруссии: Даугавпилс–Интра–государственная граница.

По словам NA, существующая инфраструктура создаёт прямой военный риск, поскольку в случае вторжения она могла бы использоваться для переброски военной техники и подразделений агрессора.