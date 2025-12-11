Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бежим впереди паровоза? Предложение разобрать рельсы в Россию не прошло в Сейме

11 декабря, 2025 20:14

Новости Латвии

Сейм в четверг отклонил проект решения оппозиционного Национального объединения (NA), который предусматривал демонтаж железнодорожной инфраструктуры на латвийско-российской приграничной территории.

Как ранее сообщало агентство LETA, нескольким министерствам и службам безопасности Латвии поручено до конца года подготовить заключение о том, какое влияние на страну оказало бы снятие рельсов у границы с Россией. Кроме того, президенты стран Балтии подчеркнули, что такое решение должно быть совместным.

Таким образом, обсуждение этого вопросa продолжается. Однако NA в четверг всё же решила подать в парламент проект решения, согласно которому премьер-министру Эвике Силине (JV) вместе с правительством следовало бы обеспечить демонтаж железнодорожной инфраструктуры на границе Латвии и России, а также провести переговоры с Литвой и Эстонией для согласования единого подхода стран Балтии в вопросах демонтажа железной дороги в рамках Балтийской линии обороны.

Кроме того, NA призвала премьера добиваться на уровне Европейского Союза финансирования, которое хотя бы частично компенсировало бы расходы на демонтаж инфраструктуры как часть укрепления восточной границы ЕС.

Депутат Сейма Артурс Бутанс (NA) отмечает, что «нельзя оставлять противнику готовую инфраструктуру, которую тот мог бы использовать в случае агрессии». Он подчёркивает, что анализ войны в Украине ясно показывает: «железная дорога была позвоночником российской военной инфраструктуры, и мы не можем допустить аналогичной угрозы в Латвии».

«Мы должны принять все необходимые меры по противомобильности, что включает демонтаж железнодорожных линий у границы с Россией и Белоруссией, как это рекомендуют Национальные вооружённые силы (NBS) и зарубежные военные эксперты», — добавил Бутанс.

NA также обращает внимание, что в Латвии по-прежнему используется железнодорожная сеть российского стандарта — шириной 1520 мм. У границы находятся два железнодорожных коридора, ведущие на территорию России: Резекне–Зилупе–государственная граница и Резекне–Карсава–государственная граница, а также линия в сторону Белоруссии: Даугавпилс–Интра–государственная граница.

По словам NA, существующая инфраструктура создаёт прямой военный риск, поскольку в случае вторжения она могла бы использоваться для переброски военной техники и подразделений агрессора.

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

