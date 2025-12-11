В Мичиганском университете есть два центра, где студенты с инвалидностью могут сдавать экзамены, но они часто заполняются до предела, и профессорам приходится срочно искать дополнительные столы и наблюдателей. Хуан Коллар, физик из Чикагского университета, рассказал мне, что сейчас так много студентов сдают экзамены в специальных помещениях с минимальным количеством отвлекающих факторов, что они стали более отвлекающими, чем основные аудитории.

Условия в высших учебных заведениях должны были помочь американцам с инвалидностью пользоваться теми же возможностями, что и все остальные. Никто не должен быть лишен возможности посещать занятия, например, из-за физической неспособности войти в здание, где они проводятся. Однако за последние полтора десятилетия доля студентов в престижных университетах, имеющих право на особые условия — часто это дополнительное время на экзаменах — выросла с поразительной скоростью. В Чикагском университете за последние восемь лет их число увеличилось более чем в три раза, а в Калифорнийском университете в Беркли за последние 15 лет — почти в пять раз.

Этот рост обусловлен тем, что все больше молодых людей получают диагнозы таких заболеваний, как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), тревожность и депрессия, а также тем, что университеты упростили процесс получения специальных условий. Эти изменения в наибольшей степени затронули самые престижные и дорогие учебные заведения. В Брауне и Гарварде более 20 процентов студентов зарегистрированы как инвалиды. В Амхерсте этот показатель составляет 34 процента. Другими словами, в учебных заведениях, которые принимают наиболее успешных в учебе студентов, также наблюдается наибольшая доля студентов с инвалидностью, которая может помешать им добиться успехов в учебе.

«Когда вы слышите «студенты с инвалидностью», это не дети в инвалидных креслах, — сказал мне один профессор из престижного университета, пожелавший остаться анонимным. - Это просто не так. Это богатые дети, которые получают дополнительное время на экзаменах». Вместо того чтобы выравнивать условия, система поставила под угрозу саму идею справедливости.

Закон об американцах с ограниченными возможностями (Americans With Disabilities Act – ADA), принятый в 1990 году, обязывал государственные и частные учреждения предоставлять разумные удобства лицам с «физическими или умственными нарушениями», которые «существенно ограничивают одну или несколько основных жизненных функций».

Затем правительство расширило определение инвалидности, фактически увеличив число людей, на которых распространяется закон. Оно также включило список основных жизненных функций, которые могут быть нарушены инвалидностью (среди прочего «обучение, чтение, концентрация, мышление»), и уточнило, что люди защищены законом, даже если их ограничения не серьезно ограничивают их повседневную жизнь.

В 2013 году в 200 высших учебных заведениях, показал, что большинство из них «требовали от студентов мало» помимо справки от врача, чтобы предоставить им льготы в связи с СДВГ. В то же время получить такую справку стало проще. В 2013 году Американская психиатрическая ассоциация расширила определение СДВГ. Ранее пороговым критерием для диагностики было «явное доказательство клинически значимого нарушения», теперь симптомы должны были только «мешать или снижать качество» академической деятельности.

В последнее время проблемы психического здоровья присоединились к СДВГ в качестве основной причины бурного роста числа льгот. Скотт Лиснер, координатор ADA в Университете штата Огайо, рассказал мне, что 36 процентов студентов, зарегистрированных в отделе по делам инвалидов, имеют льготы по проблемам психического здоровья, что делает их самой большой группой студентов, обслуживаемых его отделом. Многие получают адаптацию при сдаче экзаменов, продление сроков выполнения домашних заданий или разрешение пропускать занятия.

Профессора рассказали мне, что самой распространенной — и самой спорной — мерой является предоставление дополнительного времени на экзаменах. Студентам с ограниченными возможностями в обучении дополнительное время может быть необходимо для выполнения теста. Но в отличие от пандуса для инвалидных колясок, такие условия могут быть использованы в корыстных целях. Исследования подтверждают то, что подсказывает интуиция: дополнительное время может дать преимущество студентам, которые не имеют ограниченных возможностей.

Некоторые студенты явно пользуются преимуществами легко обходимой системы. Скандал с приемом в колледж Varsity Blues показал, что есть богатые родители, которые готовы платить недобросовестным врачам за то, чтобы те ставили диагноз инвалидности их здоровым детям, обеспечивая им дополнительное время на стандартизированных тестах.

Несколько студентов колледжа, с которыми я разговаривала для этой статьи, сказали, что знают кого-то, кто получил сомнительный диагноз. Хейли Стриклер, студентка старшего курса Университета Ричмонда, в 7 лет получила диагноз СДВГ и дислексия. Она стеснялась своих ограниченных возможностей и опасалась получать льготы до второго курса колледжа. Она разговаривала с другом, у которого не было инвалидности, но который все равно получил дополнительное время. «Они сказали: «Если я это делаю, то тебе определенно нужно воспользоваться льготами для людей с ограниченными возможностями», — рассказала мне Стриклер.

«Мы знаем, что люди будут действовать так, как их стимулируют», — сказал мне Брайан Шолл, профессор психологии и когнитивных наук Йельского университета. «И студенты абсолютно заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше дополнительных льгот при любых обстоятельствах».

Уилл Линдстром, директор Центра по изучению нарушений обучения при Университете Джорджии, рассказал мне, что наиболее быстро растущая группа студентов, которые обращаются к нему, — это те, кто провели собственное исследование и считают, что их академические или эмоциональные проблемы вызваны инвалидностью. «Это почти как часть их идентичности», — сказал Линдстром. «К тому времени, когда мы их видим, они уже убеждены, что у них есть нарушение нервно-психического развития».

По мере того как все больше элитных студентов получают льготы, система усугубляет проблему, которую она была призвана решить. ADA должна была сделать колледж более справедливым. Вместо этого льготы стали еще одним способом для самых привилегированных студентов усилить свое преимущество".