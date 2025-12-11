Самую смертоносную эпидемию чумы запустило.. извержение вулкана!

Исследователи проанализировали древесные кольца, ледяные керны из Антарктиды и Гренландии и записи XIV века — и все они указывают на мощнейшее извержение, которое произошло, примерно, в 1345 году. Сера и пепел сделали климат более холодным и влажным, урожаи в южной Европе рухнули, а голод стал нарастать как снежный ком.

И тут случилось главное: Италия начала срочно закупать зерно у городов Чёрного моря, даже временно замирившись с Золотой Ордой. Зерно спасло Европу от массового голода — но, как предполагают историки, могло принести с собой и куда более страшное.

Зерновые караваны шли не одни. На корабли легко могли попасть крысы с блохами, заражёнными Yersinia pestis, бактерией чумы. И когда суда разгружали в портах, вместе с мешками зерна по городам “расползались” и новые носители чумы. Первые вспышки болезней совпадают по времени с прибытием этих партий зерна — слишком точно, чтобы игнорировать совпадение.

Получается цепочка почти детективная:

вулкан → климатический обвал → голод → зерновые поставки → заражённые блохи → пандемия, унесшая до 60% населения некоторых регионов Европы.

Учёные называют это одной из самых убедительных реконструкций начала Чёрной смерти за последние десятилетия.