AI меняет рынок труда — куда пойти работать?

Банки и финансы усиливают команды, которые понимают работу ИИ, безопасность данных и регуляции. Машины автоматизируют процессы, но решающие проверки остаются за людьми — здесь человек и алгоритм работают в паре.

Терапия и ментальное здоровье переживают рост, потому что стресс и выгорание бьют рекорды. ИИ способен подсказать метод, но не заменить доверие, эмпатию и живое участие — здесь человек незаменим.

Производство и промышленность растут благодаря роботизации и возвращению фабрик в США. Но роботам нужны операторы, контролёры, инженеры — люди, которые думают, когда машины ошибаются.

Маркетинг держится потому что бренды живут не данными, а историей. ИИ анализирует, но тон голоса, смысл и креатив остаются человеческой работой.

Эти четыре сектора — не исключение, а карта будущего: там, где важны суждение, эмпатия, креатив и способность работать с технологиями, рабочие места не исчезают — они становятся крепче.