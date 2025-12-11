Бывший совладелец Latvijas krājbanka задержан во Франции

«Начаты процедуры выдачи [Антонова] на основании европейского ордера на арест», — цитирует LRT генерального прокурора Ниду Грюнскене. По ее словам, информации, когда Антонова могут доставить в Литву, у нее нет, как нет и сведений, где скрывается бывший генеральный директор Snoras Раймондас Баранаускас.

Антонов через Snoras и напрямую владел латвийским Latvijas krājbanka. В конце 2011-го Snoras был национализирован, его деятельность была приостановлена, тогда же прекратил работу и Krājbanka. В ноябре 2011-го была констатирована недостача в размере 100 млн латов (142 млн евро), позднее Комиссия по рынку финансов и капитала блокировала банковские операции, кроме выдачи минимальных денежных средств частным лицам в банкоматах и отделениях, а 23 декабря Рижский окружной суд объявил банк неплатежеспособным.

В 2016-м английский Высокий суд признал виновным Антонова в причинении убытков Latvijas кrājbanka почти на 100 млн. евро.

В ноябре прошлого года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил Антонова и Баранаускаса к лишению свободы на 10 с половиной лет за восемь умышленных преступлений, при этом Антонов был признан главным их организатором преступлений, напоминает LRT. Также, они, согласно решению суда, должны выплатить 375,18 млн евро в качестве компенсации ущерба. Суд распорядился арестовать их имущество в Литве, Великобритании и Франции, арест будет действовать до выплаты присуждённой компенсации.

Как пишет LRT, установлено, что Антонов и Баранаускас присвоили имущество на сумму 509,18 млн евро, причинили ущерб Snoras и его кредиторам на сумму 466,67 млн евро и растратили еще 14,5 млн евро.

В 2015 году британские суды решили выдать Антонова и Баранаускаса, которые тогда проживали в Лондоне, Литве, но российский миллиардер покинул страну и уехал в РФ. В 2018-м литовские прокуроры, готовясь к заочному судебному разбирательству, уведомили Генеральную прокуратуру России о выдвинутых против них обвинениях, но та отказалась их выдать.