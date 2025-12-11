Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бывший совладелец Latvijas krājbanka задержан во Франции

© Lsm.lv 11 декабря, 2025 20:07

ЧП и криминал 0 комментариев

В Бадене (Франция) задержан гражданин РФ Владимир Антонов — один из владельцев неплатежеспособного латвийского банка Latvijas krājbanka и литовского банка Snoras. Антонов заочно осужден в Литве, а задержание произошло в соответствии с европейским ордером на арест, выданным Генпрокуратурой Литвы, сообщает литовский общественный вещатель LRT.

«Начаты процедуры выдачи [Антонова] на основании европейского ордера на арест», — цитирует LRT генерального прокурора Ниду Грюнскене. По ее словам, информации, когда Антонова могут доставить в Литву, у нее нет, как нет и сведений, где скрывается бывший генеральный директор Snoras Раймондас Баранаускас.

Антонов через Snoras и напрямую владел латвийским Latvijas krājbanka. В конце 2011-го Snoras был национализирован, его деятельность была приостановлена, тогда же прекратил работу и Krājbanka. В ноябре 2011-го была констатирована недостача в размере 100 млн латов (142 млн евро), позднее Комиссия по рынку финансов и капитала блокировала банковские операции, кроме выдачи минимальных денежных средств частным лицам в банкоматах и отделениях, а 23 декабря Рижский окружной суд объявил банк неплатежеспособным.

В 2016-м английский Высокий суд признал виновным Антонова в причинении убытков Latvijas кrājbanka почти на 100 млн. евро. 

В ноябре прошлого года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил Антонова и Баранаускаса к лишению свободы на 10 с половиной лет за восемь умышленных преступлений, при этом Антонов был признан главным их организатором преступлений, напоминает LRT. Также, они, согласно решению суда, должны выплатить 375,18 млн евро в качестве компенсации ущерба. Суд распорядился арестовать их имущество в Литве, Великобритании и Франции, арест будет действовать до выплаты присуждённой компенсации.

Как пишет LRT, установлено, что Антонов и Баранаускас присвоили имущество на сумму 509,18 млн евро, причинили ущерб Snoras и его кредиторам на сумму 466,67 млн евро и растратили еще 14,5 млн евро.

В 2015 году британские суды решили выдать Антонова и Баранаускаса, которые тогда проживали в Лондоне, Литве, но российский миллиардер покинул страну и уехал в РФ. В 2018-м литовские прокуроры, готовясь к заочному судебному разбирательству, уведомили Генеральную прокуратуру России о выдвинутых против них обвинениях, но та отказалась их выдать. 

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

