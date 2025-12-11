Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Хотите переехать в Италию? Этот тосканский город поможет с покупкой жилья

Euronews 11 декабря, 2025 18:51

Всюду жизнь 0 комментариев

Мэр Радикондоли в этом году выделил финансирование в размере 400 000 евро из бюджета на привлечение новых жителей в город. Мечтаете о «la dolce vita»? В этом тосканском городке на холме она может обойтись намного дешевле, чем вы думаете.

Крошечная деревня в холмах к западу от Сиены стала последней итальянской общиной, которая стремится повернуть вспять отток населения. Радикондоли, средневековый город примерно в часе езды к югу от Флоренции, предлагает пакет стимулов для арендаторов и покупателей в надежде привлечь новых долгосрочных жителей; при этом это не программа «дом за 1 евро».

Основанный более тысячи лет назад, Радикондоли сохранил средневековый характер: булыжные улочки, терракотовые крыши и фрагменты старых оборонительных стен.

Город возвышается над сиенскими полями с видом на сельхозугодья, леса и оливковые рощи. До Флоренции и города Сиена на машине примерно час, а вокруг расположены старинные замки и винодельни; на ночь вы сможете налить бокал кьянти в своем новом итальянском доме.

По данным CNN Travel, местный мэр Франческо Гуаргуальини в этом году выделил более €400 000, чтобы привлечь новых жителей, предлагая все: от грантов на покупку жилья до субсидий для пользователей «зеленой» энергетики и для студентов.

Чтобы расширить привлекательность, Радикондоли также оплатит половину аренды за первые два года для новоселов, которые подадут заявку до декабря 2025 года и переедут в начале 2026 года. Чтобы претендовать на поддержку, покупатели жилья должны обязаться прожить не менее 10 лет. Арендаторы должны прожить как минимум четыре года.

С момента введения этих мер в 2023 году город принял около 60 новых жителей. Это заметная поддержка для города, население которого за прошлый век сократилось с 3 000 до 966 человек. Около 100 из примерно 450 домов сейчас пустуют.

Но в отличие от городков, предлагающих полуразрушенные дома за 1 евро, Радикондоли подчеркивает, что его объекты сохраняют реальную рыночную стоимость. Многие дома уже заселены или поддерживаются в порядке, так что новичкам не придется начинать с капитальных реконструкций, рассказал CNN Гуаргуальини.

Согласно последнему отчету Национальной федерации собственников недвижимости Италии, в стране около 8,5 млн неиспользуемых домов, включая вторые резиденции, жилье без подключенных коммуникаций и объекты, не поставленные на налоговый учет.

Радикондоли входит в число многих итальянских городков, вводящих стимулы, чтобы привлечь новых жителей и заселить часть пустующего жилья.

В Тоскане региональные власти предлагают от €10 000 до €30 000 тем, кто готов купить жилье в деревнях с населением менее 5 000 человек. На Сицилии города, такие как Самбука и Муссомели, продолжают выставлять неиспользуемые дома по символическим ценам, при условии, что покупатели отремонтируют их в установленный срок.

Подобные схемы появились также в некоторых районах Сардинии, в Апеннинах и в других местах.

Многие участники таких программ говорят, что решающим фактором становится цена. По мере того как цены на недвижимость в городах по всему миру растут, мечта о собственном жилье порой кажется недостижимой. Другие отмечают простор или возможность своими руками создать дом мечты в красивом месте.

Для всех, кто подумывает о переезде в итальянскую глубинку, будь то из-за стоимости или ради лучшего баланса между работой и личной жизнью, Радикондоли предлагает привлекательный и реалистичный способ это осуществить.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать