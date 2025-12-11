Хотите переехать в Италию? Этот тосканский город поможет с покупкой жилья

Крошечная деревня в холмах к западу от Сиены стала последней итальянской общиной, которая стремится повернуть вспять отток населения. Радикондоли, средневековый город примерно в часе езды к югу от Флоренции, предлагает пакет стимулов для арендаторов и покупателей в надежде привлечь новых долгосрочных жителей; при этом это не программа «дом за 1 евро».

Основанный более тысячи лет назад, Радикондоли сохранил средневековый характер: булыжные улочки, терракотовые крыши и фрагменты старых оборонительных стен.

Город возвышается над сиенскими полями с видом на сельхозугодья, леса и оливковые рощи. До Флоренции и города Сиена на машине примерно час, а вокруг расположены старинные замки и винодельни; на ночь вы сможете налить бокал кьянти в своем новом итальянском доме.

По данным CNN Travel, местный мэр Франческо Гуаргуальини в этом году выделил более €400 000, чтобы привлечь новых жителей, предлагая все: от грантов на покупку жилья до субсидий для пользователей «зеленой» энергетики и для студентов.

Чтобы расширить привлекательность, Радикондоли также оплатит половину аренды за первые два года для новоселов, которые подадут заявку до декабря 2025 года и переедут в начале 2026 года. Чтобы претендовать на поддержку, покупатели жилья должны обязаться прожить не менее 10 лет. Арендаторы должны прожить как минимум четыре года.

С момента введения этих мер в 2023 году город принял около 60 новых жителей. Это заметная поддержка для города, население которого за прошлый век сократилось с 3 000 до 966 человек. Около 100 из примерно 450 домов сейчас пустуют.

Но в отличие от городков, предлагающих полуразрушенные дома за 1 евро, Радикондоли подчеркивает, что его объекты сохраняют реальную рыночную стоимость. Многие дома уже заселены или поддерживаются в порядке, так что новичкам не придется начинать с капитальных реконструкций, рассказал CNN Гуаргуальини.

Согласно последнему отчету Национальной федерации собственников недвижимости Италии, в стране около 8,5 млн неиспользуемых домов, включая вторые резиденции, жилье без подключенных коммуникаций и объекты, не поставленные на налоговый учет.

Радикондоли входит в число многих итальянских городков, вводящих стимулы, чтобы привлечь новых жителей и заселить часть пустующего жилья.

В Тоскане региональные власти предлагают от €10 000 до €30 000 тем, кто готов купить жилье в деревнях с населением менее 5 000 человек. На Сицилии города, такие как Самбука и Муссомели, продолжают выставлять неиспользуемые дома по символическим ценам, при условии, что покупатели отремонтируют их в установленный срок.

Подобные схемы появились также в некоторых районах Сардинии, в Апеннинах и в других местах.

Многие участники таких программ говорят, что решающим фактором становится цена. По мере того как цены на недвижимость в городах по всему миру растут, мечта о собственном жилье порой кажется недостижимой. Другие отмечают простор или возможность своими руками создать дом мечты в красивом месте.

Для всех, кто подумывает о переезде в итальянскую глубинку, будь то из-за стоимости или ради лучшего баланса между работой и личной жизнью, Радикондоли предлагает привлекательный и реалистичный способ это осуществить.