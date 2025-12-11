В Южной Корее запретят есть собак — закон уже принят!

Закон вступит в силу в 2027 году, и в течение переходного периода фермеры, рестораны и предприятия, занятые в производстве и приготовлении собачьего мяса, должны будут преобразовать свой бизнес или закрыться. Нарушителям грозит до двух-трёх лет тюрьмы или штраф эквивалентный сумме в 22,8 тыс. долларов США.

Решение ознаменует конец многовековой практики, которая до недавнего времени считалась частью корейской кулинарии, хотя опросы показывают, что большая часть населения никогда не ела собачьего мяса и не планирует это делать.

Согласно Министерству сельского хозяйства, уже сейчас десятки собачьих ферм закрываются и уходят с рынка, а государство работает над программами помощи фермерам и реадаптации животных.

Этот закон — не только шаг к защите животных, но и отражение меняющихся культурных настроений в стране, где собака всё чаще воспринимается как компаньон, а не как еда. А мы можем только поздравить четверолапых обитателей Кореи!