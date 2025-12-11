Шоколад шокировал учёных: в нём обнаружили вещество, замедляющее старение!

Исследователи изучили эпигенетические «метки» на ДНК и длину теломер у более чем 1 600 человек. Те, у кого в крови было больше теобромина, оказались биологически моложе своего фактического возраста: их клеточные процессы изнашивались медленнее, а защитные кончики хромосом — теломеры — были длиннее.

Учёные подчёркивают, что речь не о магии шоколада, а о возможной роли отдельных молекул в обычных продуктах. Теобромин используется растениями как защитное соединение. И у людей он давно привлекает внимание из-за влияния на сердце, сосуды и нервную систему. Теперь к этому списку добавился новый, куда более неожиданный эффект.

Однако специалисты предупреждают: связь обнаружена, но это ещё не доказательство причинно-следственного механизма.

И, конечно, сахар и жиры в шоколаде легко нивелируют любые потенциальные плюсы. Поэтому плитка в день — точно не путь к вечной молодости.

Но сам факт остаётся впечатляющим: иногда ключ к долголетию может скрываться в самых привычных вещах. И тёмный шоколад снова становится одним из продуктов, которым стоит присмотреться внимательнее — уже не ради настроения, а ради науки.