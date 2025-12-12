Цель поправок заключалась в том, чтобы «обеспечить прозрачность в государственной поддержке Украины с 2022 года». Они предполагали, что Государственный контроль должен подготовить отчёт о проверке использования политической, военной, финансовой и гуманитарной помощи до 31 марта 2026 года. А до 15 апреля 2026 года результаты ревизии должны быть представлены Сейму.

В аннотации к законопроекту подчёркивается, что с начала войны Латвия оказала Украине помощь на сумму 966 миллионов евро — включая военную и гуманитарную помощь, поддержку украинского правительства, а также помощь в проведении реформ и восстановлении.

Нужно отметить, что данное предложение поддержали только депутаты партии "Стабильности!". Остальные политические силы оказались не заинтересованы в том, чтобы проверить и выяснить на что на самом деле потрачены средства налогоплательщиков и жителей Латвии, выделенные на помощь Украине.

Представители партии считают, что необходимость в поправках усилила общественная реакция на информацию о коррупционном скандале в украинском предприятии «Энергоатом», где упоминается и участие Латвии.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 ноября объявили о разоблачении крупной коррупционной схемы вокруг государственного энергетического предприятия «Энергоатом».

Скандал в Украине привёл к отставкам высокопоставленных чиновников, включая руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который пообещал сотрудничать со следствием.