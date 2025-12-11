Соцсети, как основа наркоторговли: полиция выявила 45 групп в «Telegram»

За первые девять месяцев этого года Госполиция произвела 2 857 изъятий веществ и прекурсоров, что на 9,3% больше, чем в прошлом году. Чаще всего изымались марихуана, психотропные препараты, амфетамин, кокаин и синтетические опиоиды. В этом году СГД возбудила 173 уголовных дела и изъяла 780 килограммов наркотических веществ.

Управление по борьбе с киберпреступностью Госполиции выявило 45 групп в "Telegram", использовавшихся для распространения наркотиков, и возбудило 17 уголовных дел, в рамках которых было задерждано 30 человек. Полиция также закрыла несколько интернет-платформ, на которых работали автоматизированные боты, предлагавшие места для покупки наркотиков и указания на тайники.

Правоохранительные органы подчеркивают, что продолжают укреплять сотрудничество с Европолом и другими международными органами. Оценка Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) услуг по лечению наркомании и реабилитации несовершеннолетних в Латвии, которая тоже обсуждалась на заседании, выявила ряд системных проблем.

По данным министерства, эксперты ВОЗ рекомендуют уделять больше внимания гибким, индивидуальным программам, перенести услуги со стационарного лечения на решения, основанные на сообществе, и усилить последующую помощь, без которой любое лечение повышает риск рецидива. Также рекомендуется усилить профилактические мероприятия в школах и в обществе в целом.

