Хотят не по закону, а «по понятиям»: Чекушин о выдворении нелояльных (1)

Редакция PRESS 12 декабря, 2025 07:35

Новости Латвии 1 комментариев

Сейм Латвии передал на рассмотрение Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции инициативу граждан, требующую выдворять из страны нелояльных лиц и лишать их гражданства.

Подписанты призывают как можно скорее подготовить новый закон или внести изменения в действующие нормы, чтобы обеспечить возможность высылать людей, проявляющих нелояльность к Латвии, и отзывать у них латвийское гражданство. По словам авторов инициативы, такие меры укрепили бы национальное самосознание латышей и подчеркнули бы неделимость государства в вопросах ценностей, территории, законодательства и языка.

Бывший депутат рижской думы Константин Чекушин ("Согласие"), высказал свое мнение об этой инициативе в социальной сети Facebook:

"Я с интересом наблюдал за движением инициативы, потому что параллельно "прогрессивные" силы рассказывали из каждого утюга как для нас важны международные конвенции. Были самые настоящие митинги, и в дело даже вмешался президент. "Чтобы перед Европой не было стыдно".

Но практика лучший критерий истины. Почему? Потому что если посмотреть шире, то Латвия связана и такими вот международными договорами как Европейская конвенция о гражданстве, Конвенция о сокращении безгражданства, Европейской конвенция о правах человека. Там много всего внутри них написано, но я выделю важное для данной петиции. Запрещается лишать гражданства по политическим мотивам и запрещается наказывать за взгляды, а не за конкретные преступления.

При этом термин "лояльность" - это именно про взгляды людей. Юридической оболочки у данного термина нет. Появление такого речевого оборота в сеймовском документе в нормальных обстоятельствах должно давать этой бумаге дорогу только в мусорник. Но нашлось в стране десять тысяч граждан, которые хотят не по закону, а "по понятиям" иметь инструмент - "кистень". Хотя это не самое страшное, ведь то, что в стране всегда есть определённый процент сталинистов, ульманистов, анархистов и т.д. - это нормально практически для любого общества. Однако то, что такая инициатива находит поддержку в высшем законодательном органе - это показатель.

Для меня это не только показатель общего фона. Но и показатель "прогрессивности" отдельных партий, которые одной ногой стоят на площади и защищают международные договора. А второй ногой топчут эти договора, подыгрывая людоедским инициативам. Вот голосование за принятие данной инициативы "в разработку".

Ждём законов про фейки о латвийской армии и конечно же закона об иноагентах. Наш уникальный взгляд на демократию, уверен, позволит изменить законодательство в самых "лучших" современных традициях. И конечно же как всегда - всё во имя безопасности". - высказывается политик.

Отдельный вопрос вызывает то, куда же будут высылать нелояльных латвийцев, лишенных гражданства? Отвечая на него в комментариях, Константин Чекушин напоминает, что решение было найдено еще в во времена Ульманиса. Например, в 1934 году в Лиепае существовал концентрационный лагерь, для заключения политических преступников и политически неблагонадёжных лиц. Основную часть контингента заключённых составляла интеллигенция: врачи, юристы, члены городского совета Риги и офицеры латвийской армии, как сообщается на соответствующей странице в Википедии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

