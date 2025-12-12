Подписанты призывают как можно скорее подготовить новый закон или внести изменения в действующие нормы, чтобы обеспечить возможность высылать людей, проявляющих нелояльность к Латвии, и отзывать у них латвийское гражданство. По словам авторов инициативы, такие меры укрепили бы национальное самосознание латышей и подчеркнули бы неделимость государства в вопросах ценностей, территории, законодательства и языка.

Бывший депутат рижской думы Константин Чекушин ("Согласие"), высказал свое мнение об этой инициативе в социальной сети Facebook:

"Я с интересом наблюдал за движением инициативы, потому что параллельно "прогрессивные" силы рассказывали из каждого утюга как для нас важны международные конвенции. Были самые настоящие митинги, и в дело даже вмешался президент. "Чтобы перед Европой не было стыдно".

Но практика лучший критерий истины. Почему? Потому что если посмотреть шире, то Латвия связана и такими вот международными договорами как Европейская конвенция о гражданстве, Конвенция о сокращении безгражданства, Европейской конвенция о правах человека. Там много всего внутри них написано, но я выделю важное для данной петиции. Запрещается лишать гражданства по политическим мотивам и запрещается наказывать за взгляды, а не за конкретные преступления.

При этом термин "лояльность" - это именно про взгляды людей. Юридической оболочки у данного термина нет. Появление такого речевого оборота в сеймовском документе в нормальных обстоятельствах должно давать этой бумаге дорогу только в мусорник. Но нашлось в стране десять тысяч граждан, которые хотят не по закону, а "по понятиям" иметь инструмент - "кистень". Хотя это не самое страшное, ведь то, что в стране всегда есть определённый процент сталинистов, ульманистов, анархистов и т.д. - это нормально практически для любого общества. Однако то, что такая инициатива находит поддержку в высшем законодательном органе - это показатель.

Для меня это не только показатель общего фона. Но и показатель "прогрессивности" отдельных партий, которые одной ногой стоят на площади и защищают международные договора. А второй ногой топчут эти договора, подыгрывая людоедским инициативам. Вот голосование за принятие данной инициативы "в разработку".

Ждём законов про фейки о латвийской армии и конечно же закона об иноагентах. Наш уникальный взгляд на демократию, уверен, позволит изменить законодательство в самых "лучших" современных традициях. И конечно же как всегда - всё во имя безопасности". - высказывается политик.

Отдельный вопрос вызывает то, куда же будут высылать нелояльных латвийцев, лишенных гражданства? Отвечая на него в комментариях, Константин Чекушин напоминает, что решение было найдено еще в во времена Ульманиса. Например, в 1934 году в Лиепае существовал концентрационный лагерь, для заключения политических преступников и политически неблагонадёжных лиц. Основную часть контингента заключённых составляла интеллигенция: врачи, юристы, члены городского совета Риги и офицеры латвийской армии, как сообщается на соответствующей странице в Википедии.