Виновным в госизмене также был признан Дмитрий Роотс, а Андрея Андронова суд признал виновным в ненасильственной деятельности против Эстонии в качестве иностранца. Суд приговорил Петерсона к 14 годам, Роотса к 11 годам и Андронова также к 11 годам лишения свободы. Поскольку Андронов совершил преступление во время испытательного срока, его наказание было увеличено на неотбытую часть предыдущего приговора, а именно на пять месяцев и 28 дней. Срок отбывания наказания исчисляется со дня задержания в качестве подозреваемого.

Суд счел доказанным, что Айво Петерсон и Дмитрий Роотс содействовали Российской Федерации в ее деятельности по оказанию влияния, направленной против Эстонии. Через Дмитрия Роотса с уровня государственной власти России Айво Петерсону сообщили о заинтересованности во встрече и сотрудничестве с партией, желающей изменить текущий политический курс Эстонии. Айво Петерсон согласился, и в этом направлении велась дальнейшая работа. На имя Роотса была выписана доверенность, и планировалась встреча с политиками в России. Хотя стенограмма и фрагментарна, содержание разговора, тем не менее, понятно. Планировалась встреча с партией, входящей в Государственную Думу Российской Федерации. Такая деятельность РФ представляет опасность для Эстонии, поскольку создание партии и ее прохождение в Рийгикогу открыло бы возможность для скрытого влияния на принятие решений на политической арене Эстонии.

В рамках того же эпизода Петерсону и Роотсу вменялось в вину создание организации гражданской обороны как акт государственной измены. Было доказано, что организацию гражданской обороны планировалось создать сразу после регистрации партии Koos. По замыслу Айво Петерсона, она должна была стать общеэстонской, напоминать благотворительные организации Донбасса, оказывать помощь людям в кризисных ситуациях и в условиях вакуума власти выполнять функции самообороны. В организацию планировалось привлекать представителей силовых структур, то есть людей с разрешением на ношение оружия. Однако суд установил, что создание организации гражданской обороны было собственной инициативой Айво Петерсона. Она основывалась на его мнении, что в случае расширения российской агрессии никто больше не захочет быть у власти. Поскольку не было установлено, что Айво Петерсон или Дмитрий Роотс получили указания от России на создание такой организации, суд не счел эту деятельность помощью иностранному врагу.

Обвинения в адрес Айво Петерсона и Дмитрия Роотса в том, что они привели программные положения движения Koos в соответствие с позицией России по вопросам внешней политики и безопасности, также не нашли подтверждения. Это связано с тем, что, согласно доказательствам, основные положения движения Koos были приняты на собрании в марте 2022 года и с тех пор в основном не менялись.

В обвинении в совместной деятельности Айво Петерсона и Андрея Андронова было установлено, что в России на государственном уровне организуются и финансируются пресс-туры на оккупированные территории Украины для иностранцев с лояльными России взглядами. Это делается для того, чтобы участник поездки создавал и распространял среди своей домашней аудитории посты с выгодным для России посылом.

Доказательства показали, что организационной стороной таких пресс-туров занимался Андрей Андронов вместе с другими лицами, указанными в обвинении. При их содействии Айво Петерсон и отправился через Россию на оккупированные территории восточной Украины, где вместе с Андроновым делал видеозаписи и публиковал их в социальных сетях. Перед пресс-туром у Айво Петерсона состоялась встреча с организаторами. На ней было достигнуто соглашение, что во время поездки Айво Петерсон будет делать пугающие распространением войны посты, которые будут агитировать западную и эстонскую аудиторию прекратить поддержку Украины, а также заставят аудиторию сомневаться в НАТО и защищенности Эстонии. На встрече было четко заявлено, что публикуемые материалы должны стать противовесом информационной кампании против России, иными словами, они должны были поддерживать государственные интересы России. На встрече Айво Петерсон также обсудил с организаторами, что отправится в пресс-тур в качестве политика, будущего председателя партии. Взамен Айво Петерсону обещали покрыть расходы, связанные с поездкой, командировочные, а также обеспечить безопасность в России. Так и произошло.

Посты Айво Петерсона во время пресс-тура следовали оговоренной на встрече линии. Кроме того, он принял участие в нескольких российских пропагандистских передачах. В передачах он также придерживался ранее согласованной линии в своих сообщениях. Одновременно в постах и пропагандистских передачах он подчеркивал, что баллотируется на выборах в Рийгикогу.

Одной из целей сообщений с заранее оговоренной направленностью и тональностью было увеличение числа противников НАТО и ЕС в Эстонии и соседних странах. Это в интересах России, поскольку в российских государственных документах НАТО рассматривается как враждебное России явление. Для Эстонии такие пресс-туры опасны, так как посты в заранее оговоренном стиле и выступления в передачах позволяют манипулировать политическим выбором людей, создавать или усиливать разногласия между различными группами общества на фоне страха перед войной. Также не исключено, что при поддержке такой информационной деятельности России в политику могут прийти лица с выгодным для РФ образом мышления.

По оценке суда, в случае Петерсона было два акта государственной измены. Это не были случайные нарушения. Его мотивом при установлении отношений сотрудничества с Россией было получение политической выгоды на случай, если российская агрессия распространится на Эстонию, а в случае пресс-тура — также и самореклама.

В эпизоде с пресс-турами суд учел, что тональность и направление сообщений, согласованные с представителями России перед поездкой, в значительной степени совпадали с тем, что Петерсон публично выражал в Эстонии до отъезда в пресс-тур.

В случае Роотса, по оценке суда, имел место один акт государственной измены. Его содействие также не было случайным. Им двигали коммерческие соображения, поскольку создание партии, ориентированной на сотрудничество с Россией, создало бы больше возможностей для запланированной в Эстонии предпринимательской деятельности.

Несмотря на содействие Петерсона и Роотса, до запланированного сотрудничества с российскими политиками дело не дошло, так как регистрация партии в Эстонии застопорилась из-за неполного комплекта документов, а в начале 2023 года Айво Петерсон был занят участием в пресс-туре. Дальнейшему содействию в обоих случаях помешало их задержание. Таким образом, содействие каждого из них в налаживании диалога с Россией осталось довольно скромным.

Суд также учел при оценке вины Петерсона и Роотса, что создание организации гражданской обороны не было инициировано Россией, а программные положения движения Koos не менялись под российским влиянием.

В качестве отягчающего обстоятельства суд учел совместную деятельность Петерсона и Роотса. В случае Петерсона — также и то, что он получил от России денежные компенсации и льготы за участие в пресс-туре.

Суд учел, что Роотс и Петерсон не имеют судимостей. Однако у Петерсона в августе 2022 года был контакт с правоохранительными органами в связи с его высказываниями на собрании против переноса памятника-танка. Тогда он был задержан на основании закона об охране порядка с целью предотвращения возможного государственного преступления.

При определении степени вины Андронова суд учел, что речь шла об активной и целенаправленной деятельности, продолжавшейся более полугода. А также то, что он ранее привлекался к уголовной ответственности и наказывался в порядке производства по делам о проступках.

С точки зрения общей превенции суд учел в отношении всех обвиняемых, что государственные преступления были совершены по сути в интересах России, и в то время, когда это государство ведет агрессивную войну в Европе. Это задевает чувство справедливости общества и общественные интересы.

Защитник Петерсона поднял вопрос о том, не ограничивает ли обвинение в государственной измене недопустимым образом свободу слова Петерсона. Суд с этим не согласился. Свобода слова гарантирована конституцией и может быть ограничена лишь в очень редких случаях. Одним из таких исключительных случаев является необходимость защиты других весомых основных прав и ценностей, таких как безопасность Эстонии, независимость государства, суверенитет, территориальная целостность, конституционный строй (на это недавно обращал внимание Государственный суд в так называемом деле Середенко). Состав преступления государственной измены как раз и защищает эти основные ценности, поэтому ограничение свободы выражения мнений для их защиты является законным.

Защитник также утверждал, что посты и мысли Петерсона в Украине и России были такими же, как и ранее в Эстонии. Суд пришел к выводу, что с точки зрения состава преступления государственной измены и обстоятельств данного дела изменение сообщений Петерсона во время пресс-тура не имеет значения. Его сообщения во время поездки действительно могли быть похожими или даже идентичными тому, что он говорил ранее. Именно его предыдущие посты и участие в видеопередачах убедили Россию в том, что это человек с подходящими им взглядами, и поэтому его сочли годным для участия в пресс-туре. Сообщения и посты, сделанные ранее без сотрудничества с Россией, защищены свободой выражения мнений и убеждений, закрепленной в статье 45 конституции. Доказательства показывают, что Петерсон сотрудничал с Россией в части пресс-туров, и поэтому ущемление свободы слова является оправданным.

Защитник Роотса предположил, что речь может идти о добровольном отказе от покушения на государственную измену и следует рассматривать состав преступления, связанный с антигосударственными связями. Суд с этим не согласился, поскольку еще 6 марта 2023 года Руслан Крылов, которого суд считает одним из лиц, действующих по заданию иностранного врага, настаивал на том, чтобы Роотс поторопился с регистрацией партии, а Роотс, в свою очередь, обещал поднять этот вопрос на встрече. Доказательства показывают, что Роотс планировал встретиться с Петерсоном после голосования на выборах в Рийгикогу. Эта встреча не состоялась по независящим от Роотса причинам, поскольку и он, и Петерсон были взяты под стражу.

Приговор не вступил в законную силу. Решение может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде в течение 30 дней.