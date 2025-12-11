После упреков рыбаков Чударс решил пересмотреть план по охране природы на морских охраняемых территориях

С учетом высказанных вовлеченными сторонами, в том числе рыбаками и представителями водного спорта, мнений по включенным в план охраны природы предложениям для охраняемых морских территорий и правилам их охраны и использования, общественное обсуждение плана приостановлено.

В связи с этим предложения нынешнего плана охраны природы не получат дальнейшего продвижения, и работа над разработкой плана будет продолжена.

Как сообщалось, в начале декабря в офисе Управления охраны природы (УОП) в Салацгриве прошло общественное обсуждение плана охраны природы на охраняемых морских территориях.

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель проекта УОП "Life Reef" Илзе Сабуле, задача природоохранного плана заключается в согласовании интересов охраны природы и хозяйственной деятельности с сохранением природных ценностей и учетом возможностей для беспрепятственного развития.

Напомним, в пятницу, 5 декабря, в Салацгриве состоялось первое общественное обсуждение этого плана, и местами дискуссия проходила на повышенных тонах. Рыбаки заявили, что новый закон положит конец прибрежному рыболовству. Представители этой профессии обеспокоены планом, который предполагает полный запрет на любую хозяйственную деятельность в широких морских территориях, в том числе и на рыболовство.