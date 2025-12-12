«Вспыхнула как свеча!»: женщина сгорела в пожаре на глазах у друга

В частном доме во время пожара было выбито окно. Через него Александр забирается внутрь, чтобы взять недавно купленную дрель, которую ранее забыл у друзей, в чьем доме произошел трагический пожар. Он оказался первым, кто днём ранее заметил, что в доме происходит что-то неладное, и поэтому пришёл за своей вещью.

«Я приехал к ним на такси и увидел, что из двери валит чёрный дым. Сначала я зашёл в комнату, где она находилась [женщина]… Она горела как свеча, полностью вспыхнула у плиты. Она зацепилась руками и просто горела. Я успел набрать три ведра воды из колодца и начал тушить. Но огонь становился только сильнее», — рассказывает Александр.

Пока Александр, рискуя здоровьем, пытался спасти находившегося ещё в сознании сожителя погибшей, соседка, тоже заметившая суматоху, схватила телефон и вызвала пожарных.

Александр также вынес из дома газовый баллон, чтобы тот не взорвался. Его друга, которого он спас, увезли в больницу в стабильном состоянии. Осмотрев дом изнутри, Александр смог примерно понять, почему женщине не удалось выбраться из огня.

«Она была пьяна и у неё почти не двигались ноги. Скорее всего, искры или огонь выпали из плиты. А она, держась руками, так и горела как свеча», — говорит Александр.