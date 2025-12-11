Французский премьер купил голоса социалистов за 4,5 млрд. евро — победа может оказаться пирровой

Перед окончательным подсчетом голосов во вторник вечером премьер-министр сделал ряд последних уступок социалистам и зеленым по вопросу расходов на здравоохранение, чтобы получить их голоса или воздержание. И в конце концов ему удалось обеспечить небольшое большинство — 247 голосов против 234.

Однако, чтобы удержать дефицит социального обеспечения в следующем году на уровне ниже 20 млрд евро — что уже превышает первоначально предложенные 17,5 млрд евро — Лекорну перевел дополнительную субсидию в размере не менее 4,5 млрд евро из основного бюджета, который покрывает все расходы правительства, от образования до обороны. И пока остается неясным, где именно будут взяты эти деньги, да еще учитывая обещание правительства сократить общий дефицит бюджета Франции с 5,4% ВВП до «менее 5%» в следующем году.

Еще одна проблема заключается в том, что уступки премьер-министра умеренным левым — отмена запланированного замораживания пенсий и социальных выплат, увеличение запланированного роста расходов на здравоохранение с 2% до 3% и приостановка пенсионной реформы — вызвали ярость двух из четырех партий в его хрупкой центристской коалиции.

Поэтому, когда внимание теперь переключается на основной государственный бюджет, балансировка Лекорну окажется еще более сложной. При первом чтении в Национальной ассамблее этот бюджет был отклонен 404 голосами против одного. И французскому премьеру будет трудно найти уступки для умеренных левых, успокоить свою коалицию и сдержать обещание сократить дефицит.

Как третий премьер-министр Франции за последние 12 месяцев, Лекорну не имеет большинства в Национальной ассамблее, которая в настоящее время разделена на 11 групп. Чтобы избежать вотума недоверия, он также пообещал не использовать специальные конституционные полномочия своего правительства (статья 49.3) для принятия законов без голосования в парламенте и до сих пор отвергал давление со стороны своего собственного лагеря, требующего от него отменить это решение.

Словом, перспективы для Франции не выглядят более радужными, чем раньше.