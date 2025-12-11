Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Крошечная элита контролирует львиную долю мирового богатства: «Мировое неравенство» (1)

Euronews 11 декабря, 2025 17:03

Мир 1 комментариев

Менее 60 тысяч богатейших людей мира владеют состоянием, сопоставимым с активами половины населения планеты, говорится в новом докладе «Мировое неравенство». Международная исследовательская группа World Inequality Lab представила исследование, в котором фиксируется беспрецедентная концентрация богатства и её последствия для глобальной экономики, политики и климата.

Менее 60 тысяч самых богатых людей мира — число, сопоставимое с вместимостью футбольного стадиона — владеют активами, превышающими совокупное состояние половины населения планеты. По данным авторов, глобальная элита, составляющая всего 0,001 % населения Земли, контролирует капитал, втрое превышающий ресурсы нижних 50 %.

При этом вклад верхнего эшелона в государственные финансы остаётся минимальным. Эффективные налоговые ставки растут для большинства граждан, но снижаются для миллиардеров и сантимиллионеров. В отличие от них, представители среднего класса — врачи, учителя, инженеры — вынуждены отдавать значительную часть доходов в виде налогов. «Это подрывает налоговую справедливость и лишает общество ресурсов, необходимых для образования, здравоохранения и борьбы с изменением климата», — отмечается в докладе.

В новом докладе "Мировое неравенство" сообщается, что менее 60 000 самых богатых людей мира - достаточно, чтобы заполнить футбольный стадион, - владеют богатством, превышающим состояние половины всего мира вместе взятого.

Доклад фиксирует и гендерные диспропорции. Несмотря на сокращение официального рабочего времени в целом, мужчины получили основную выгоду от этого процесса, тогда как нагрузка на женщин остаётся высокой.

Авторы подчёркивают: «Неравномерное распределение времени — одно из самых ярких свидетельств того, что прогресс в условиях труда не привёл автоматически к гендерному паритету».

По данным исследования, женщины во всём мире получают лишь около трети трудовых доходов. Ни в одном регионе не достигнуто равновесие 50 на 50. Разрыв особенно заметен в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в ряде стран Африки, где на долю женщин приходится менее четверти всех трудовых доходов.

Отдельный раздел посвящён климатическому измерению неравенства. Средний углеродный след 10 % самых богатых американцев более чем в сорок раз превышает аналогичный показатель для 10 % богатейших жителей Нигерии. В глобальном масштабе представитель верхнего 1 % выбрасывает в атмосферу в 75 раз больше углекислого газа, чем человек из нижних 50 %.

Традиционный подход, основанный на потреблении, фиксирует различия в образе жизни, но упускает фактор собственности. Владельцы заводов, энергетических компаний и других активов получают прямую выгоду от работы отраслей с высоким уровнем загрязнения. В соответствии с подходом, основанным на собственности, выбросы распределяются пропорционально доле владения капиталом.

Так, во Франции, Германии и США углеродный след 10 % самых богатых оказывается в три–пять раз выше при учёте собственности. В США на долю верхних 10 % приходится 24 % выбросов по потреблению, но 72 % — по собственности. В глобальном масштабе верхний 1 % ответственен за 41 % всех выбросов при учёте собственности против 15 % при учёте потребления.

Доклад также анализирует структуру международной валютно‑финансовой системы. По мнению авторов, она изначально выстроена в интересах богатых стран и приводит к систематическому изъятию ресурсов у беднейших.

Привилегированные государства получают возможность дешево занимать средства и инвестировать в более прибыльные активы. Это явление, впервые описанное в 1960‑е годы как «непомерная привилегия» США, сегодня распространяется и на Европу, Японию и другие развитые экономики.

В результате 20% самых богатых стран систематически фиксируют положительную "избыточную доходность" по своим иностранным позициям, эквивалентную примерно 1% их совокупного ВВП.

Нижние 80 % стран, напротив, являются постоянными чистыми должниками и сталкиваются с отрицательной избыточной доходностью, составляющей около 2 % их ВВП. В некоторых бедных регионах деньги, уходящие в виде чистых платежей богатым странам, могут превышать расходы правительств на здравоохранение.

Это означает, что глобальные финансы действуют как тихий, постоянный налог на развитие бедных стран, а средства, которые могли бы пойти на школы, больницы или инфраструктуру, вместо этого используются для обслуживания активов богатых стран.

Авторы доклада подчёркивают: нынешняя глобальная система не является естественным результатом свободного рынка. Она отражает неравенство между странами, в более скрытой форме повторяя старые модели колониальной эксплуатации.

Комментарии (1)
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

