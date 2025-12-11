Иран и Египет в шоке: им предстоит сыграть матч в честь ЛГБТ — в Иране за это вообще-то казнят

Местный организационный комитет в Сиэтле, одном из городов-хозяев предстоящего турнира, ранее обозначил эту игру как праздник ЛГБТК+ сообщества еще до того, как были объявлены страны, участвующие в турнире.

Матч, который совпадает с Месяцем гордости в США, не является «связанным с ФИФА или одобренным ФИФА», согласно информации на ее веб-сайте.

Глава Футбольной федерации Ирана Мехди Тадж, как сообщает местное информационное агентство ISNA, заявил, что обе страны высказали «возражения по поводу этого вопроса», который он назвал «иррациональным шагом, поддерживающим определенную группу», как сообщает BBC.

В заявлении во вторник Египетская футбольная ассоциация сообщила, что направила письмо генеральному секретарю ФИФА Маттиасу Графстрёму, в котором заявила, что страна «категорически отвергает проведение любых мероприятий, связанных с поддержкой (гомосексуальности) во время матча между сборной Египта и Ираном», сославшись на противоречия с «культурными, религиозными и социальными ценностями в регионе, особенно в арабских и исламских обществах».

В Иране гомосексуальное поведение может караться смертной казнью, а в Египте законы о морали часто используются для подавления прав ЛГБТК+, что приводит к арестам и судебному преследованию, согласно Human Rights Watch.