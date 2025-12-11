Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Иран и Египет в шоке: им предстоит сыграть матч в честь ЛГБТ — в Иране за это вообще-то казнят

11 декабря, 2025

В «Матче гордости» Чемпионата мира по футболу 2026 года, посвященному ЛГБТ сообществу, примут участие две страны, в которых гомосексуализм считается уголовным преступлением: Египет и Иран. Страны были выбраны не по их желанию, а по резултатам жеребьевки. Сейчас официальные лица обоих государствстран выражают явное недовольство по этому поводу, пишет thehill.com.

Местный организационный комитет в Сиэтле, одном из городов-хозяев предстоящего турнира, ранее обозначил эту игру как праздник ЛГБТК+ сообщества еще до того, как были объявлены страны, участвующие в турнире.

Матч, который совпадает с Месяцем гордости в США, не является «связанным с ФИФА или одобренным ФИФА», согласно информации на ее веб-сайте.

Глава Футбольной федерации Ирана Мехди Тадж, как сообщает местное информационное агентство ISNA, заявил, что обе страны высказали «возражения по поводу этого вопроса», который он назвал «иррациональным шагом, поддерживающим определенную группу», как сообщает BBC.

В заявлении во вторник Египетская футбольная ассоциация сообщила, что направила письмо генеральному секретарю ФИФА Маттиасу Графстрёму, в котором заявила, что страна «категорически отвергает проведение любых мероприятий, связанных с поддержкой (гомосексуальности) во время матча между сборной Египта и Ираном», сославшись на противоречия с «культурными, религиозными и социальными ценностями в регионе, особенно в арабских и исламских обществах».

В Иране гомосексуальное поведение может караться смертной казнью, а в Египте законы о морали часто используются для подавления прав ЛГБТК+, что приводит к арестам и судебному преследованию, согласно Human Rights Watch.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

