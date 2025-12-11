В лаборатории вырастили мини-мозг… и он сам сделал себе глаза

Никто не ожидал такого поворота.

Органоид растили для изучения раннего развития мозга, а затем ткань начала самоорганизовываться — без вмешательства инженеров, без подталкивания. Просто клетки включили собственную «программу роста» и построили глаза там, где им полагалось по природе.

Самое потрясающее: эти глазные структуры сформировали нейронные связи с окружающей мозговой тканью — как в настоящем эмбрионе. Учёные впервые увидели, как зрение и мозг начинают «договариваться» друг с другом в первые недели развития.

И нет — это не «мини-существо» и не прототип искусственного сознания.

Этические эксперты подчёркивают: у таких органоидов нет мыслей, нет ощущений, нет сознания. Это просто биологическая модель, удивительно правдоподобная — и абсолютно не живая в обычном смысле.

Но польза колоссальная.

Теперь можно изучать ранние причины:

врождённой слепоты,

дегенерации сетчатки,

эпилепсии,

аутизма,

шизофрении.

А лекарства можно тестировать не на животных, а на живой человеческой нейронной ткани — безопаснее, точнее и быстрее.

Учёные называют это рубежом.

Впервые человечество не просто наблюдает развитие мозга — оно видит, как он учится видеть сам. И всё это происходит в чашке Петри.