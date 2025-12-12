Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После развода жена не хочет выселяться из квартиры мужа: а должна?

«Семь секретов» 12 декабря, 2025 12:46

Юридическая консультация 0 комментариев

После женитьбы мы с женой жили в моей квартире. По решению суда после развода она была обязана выехать из квартиры в течение месяца и аннулировать свою декларацию по адресу моей квартиры, но она этого не сделала, да еще и не платит за коммуналку – приходится мне, чтобы долга не было (так я еще плачу коммуналку за квартиру, в которой живу сам). А она говорит, что не может найти работу, чтобы снимать другую квартиру, и что раз нет договора аренды, то я не смогу ничего с нее взыскать за свою. Так ли это?

Закон «О декларировании места жительства» устанавливает, что лицо имеет правовое основание поселиться в определенном недвижимом имуществе, если:

- эта недвижимость ему принадлежит; 

- в отношении этой недвижимости заключен договор аренды или найма;

- право пользования этой недвижимостью приобретено на основании брака, родства, свойства или иного законного или договорного основания.

В свою очередь статья 6 закона «Об аренде жилых помещений» устанавливает, что единственным основанием пользования жилым помещением для нанимателя является заключенный в письменной форме договор аренды жилого помещения, а для поднанимателя — заключенный в письменной форме договор субаренды жилого помещения.

В вашем случае во время брака у жены было право пользования вашей квартирой, так как это основание вытекало из заключенного между вами брака. Из указанного в письме также вытекает, что после развода вы не заключили с бывшей женой договор аренды квартиры. Следовательно, после развода у бывшей жены нет каких-либо правовых оснований проживать в вашей квартире и оставаться задекларированной по этому адресу.

Ответственность за причинённый ущерб

Статья 1779 Гражданского закона устанавливает, что каждый обязан возместить ущерб, который он причинил своими действиями или бездействием. То есть если человек обязан что-то сделать, например освободить жилье, аннулировать декларацию, перестать пользоваться имуществом другого лица, но не делает этого, то такое бездействие может причинять ущерб, который подлежит возмещению.

Эта норма применяется, даже если между сторонами нет договора аренды или иного соглашения. Поэтому отсутствие договора аренды не освобождает вашу бывшую жену от ответственности.

К ущербу относятся не только коммунальные платежи, которые вы вынуждены платить вместо вашей бывшей жены, но и дополнительные расходы, связанные с ее нахождением в квартире вопреки решению суда, а также иные убытки, возникающие из ее поведения. 

Статья 1779 не содержит исключений, дающих лицу право не выплачивать ущерб, если оно не может его оплатить. Финансовое положение влияет лишь на порядок исполнения, но не на саму обязанность.
Возможные действия

Исходя из вышеизложенного, вы можете начать процедуру принудительного выселения бывшей жены и подать против нее иск о возмещении ущерба. По этим вопросам рекомендуем обратиться за более подробной консультацией и составлением исков к юристу или адвокату.

Вам также необходимо обратиться в самоуправление, на административной территории которого находится ваша квартира, или в Управление по делам гражданства и миграции с просьбой аннулировать сведения о зарегистрированном месте жительства вашей бывшей жены, так как она не имеет законного основания проживать по зарегистрированному месту жительства (пункт 2 части первой статьи 12 закона «О декларировании места жительства»).

