В центре Даугавпилса пьяный юноша размахивал оружием: но полиции пришлось его отпустить

Информация была передана патрулирующим город мобильным экипажам полиции.

«Эти лица были задержаны. Их проверили, и в данном конкретном случае было установлено, что у одного из них — совершеннолетнего мужчины — при себе находился газовый пистолет. Отягчающим обстоятельством стало то, что от него явно пахло алкоголем. Поэтому, конечно, было принято решение задержать человека. Прибыли представители Государственной полиции, и лицо было передано им для дальнейших процессуальных действий», - рассказал представитель Даугавпилсской муниципальной полиции Андрис Дунскис.

При проверке документов выяснилось, что 18-летнему юноше выдано разрешение на хранение оружия, а газовый пистолет зарегистрирован.

Представители Государственной полиции провели измерение концентрации алкоголя в выдохе юноши, и зафиксировали 0,4 промилле. То есть, в данном случае показатель не превышает 0,5 промилле, оговоренного в первой части 99-й статьи Закона об обращении оружия, а значит нарушения нет.

И всю компанию пришлось отпустить.