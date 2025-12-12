Человеческий мозг иногда “выключается” посреди дня — неожиданная находка учёных

Учёные называют это явление микросном — короткими эпизодами отключения отдельных зон мозга, которые могут длиться от долей секунды до нескольких секунд. При этом человек остаётся с открытыми глазами и может даже продолжать простые действия.

Исследования показывают: такие «провалы» чаще всего возникают не ночью, а днём — во время рутинной работы, монотонного чтения или долгого сидения за компьютером. Мозг, по сути, пытается сэкономить энергию.

Нейрофизиологи подчёркивают: микросон — не признак болезни. Это защитный механизм, особенно активный при недостатке сна или перегрузке информацией. В экспериментах у здоровых взрослых такие эпизоды фиксировались даже при нормальном режиме отдыха.

Интересно, что человек почти никогда не осознаёт момент отключения. Мы замечаем лишь последствия — потерянную мысль, пропущенный абзац, странное ощущение «пустоты» в голове.

Учёные считают: именно из-за микросна мы иногда не можем вспомнить, что читали минуту назад. И хотя полностью избежать этого невозможно, регулярные паузы и смена активности заметно снижают частоту таких эпизодов.