Лондонский «охотник за карманниками» уволился с работы и ловит воров весь день

Речь идёт о Диего Гальдино, известном в соцсетях как pickpocket hunter. За последние месяцы он собрал более 20 тысяч фунтов стерлингов. В период наибольшей популярности ему жертвовали около тысячи фунтов в неделю.

Ранее Диего работал курьером по доставке еды. Теперь эти деньги позволяют ему инвестировать в оборудование — в том числе новые камеры, которые постоянно включены и готовы зафиксировать момент кражи. Кроме того, его команда приобрела три защитных жилета после нескольких агрессивных инцидентов.

По словам Гальдино, пожертвования позволяют действовать осторожно и не зависеть от рекламы. Он рассказал, что ему предлагали контракты рекламодатели из США, включая игорные компании — до 15 тысяч долларов за четыре публикации в месяц. Однако от этих предложений он отказался.

«Я не смог согласиться по моральным причинам. Я знаю, сколько семей разрушил азартный бизнес. Деньги были огромные, но мы решили отказаться», — объяснил он.

При этом Диего признаёт: просить деньги у подписчиков ему неловко, даже несмотря на поддержку аудитории. Его страницы в Instagram, TikTok и YouTube продолжают расти, а лондонцы всё чаще воспринимают его как альтернативу уличной безопасности.

Глава GoFundMe Тим Кадоган назвал Гальдино «выдающимся примером того, как люди в больших городах объединяются, чтобы решать реальные проблемы».