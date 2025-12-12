Шестилетняя девочка утонула в пруду у дома: мать обвинена в халатности

Обвинения включают жестокое обращение с несовершеннолетним, повлекшее причинение физического вреда, и незаконное убийство по неосторожности.

Обвиняемая позволила своей несовершеннолетней дочери играть одной во дворе, сама же оставалась дома. Обвиняемая находилась под воздействием психотропных веществ, поэтому оставила ребенка без присмотра. Обвиняемая также позволяла своей несовершеннолетней дочери долгое время находиться одной на улице зимой, в темноте.

На следующее утро девочку нашли бездыханной в пруду на заднем дворе.

Обвиняемая полностью признала свою вину.

Прокуратура отмечает, что этот случай демонстрирует, что халатные действия родителей по отношению к ребенку могут повлечь за собой уголовную ответственность.