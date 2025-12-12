Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Возмущенные коррупцией болгары свергли своё правительство (1)

Euronews 12 декабря, 2025 12:29

Мир 1 комментариев

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков официально объявил об отставке своего кабинета 11 декабря. Решение принято на фоне многонедельных массовых протестов и предстоящего голосования по вотуму недоверия в парламенте.

Причины отставки

С конца ноября по всей стране проходят акции против налоговой политики и роста социальных взносов. Тысячи граждан вышли на улицы Софии, требуя смены власти и усиления борьбы с коррупцией. Накануне протестующие в столице проецировали на здание парламента лозунги «Отставка» и «Мафия вон».

По оценкам СМИ, основанным на записях с беспилотников, число демонстрантов превысило 100 000, а по некоторым данным, в болгарской столице собралось до 150 000 человек.

Студенты софийских университетов присоединились к митингам, которые, по словам организаторов, превзошли по численности протесты прошлой недели, собравшие более 50 000 человек. Другие акции протеста прошли более чем в 25 крупных городах Болгарии, включая Пловдив, Варну, Велико-Тырново и Разград.

В Пловдиве несколько тысяч человек собрались на площади "Саединение", размахивая большими болгарскими флагами и поднимая антиправительственные плакаты.

Акция протеста прошла и в Бургасе, где около 10 000 человек собрались перед зданием муниципалитета и представили свои требования с помощью эскизов и видеороликов, проецируемых на видеостену.

Болгары за рубежом также собрались в среду: демонстрации прошли в Брюсселе, Лондоне, Берлине, Вене, Цюрихе и Нью-Йорке.

Среди требований - отставка правительства и улучшение условий жизни и работы.

Демонстрации последовали за митингами прошлой недели, вызванными предложениями правительства по бюджету на 2026 год, которые включали повышение налогов, увеличение взносов на социальное обеспечение и рост расходов. Впоследствии правительство отозвало спорный бюджетный план.

Желязков подчеркнул, что решение об уходе связано с «голосом общества», который нельзя игнорировать. По его словам, правительство обеспечило макроэкономическую стабильность и рост доходов, но утратило доверие граждан.

Опасения по поводу влияния олигархов

Протестующие направили свой гнев на Деляна Певски, болгарского политика и олигарха, чья партия "Движение за права и свободы" (ДПС) поддерживает коалиционное правительство меньшинства.

В июне 2021 года против Певски были введены санкции США в соответствии с Глобальным законом Магнитского о подотчетности в области прав человека за коррупцию. Министерство финансов США заявило, что он "регулярно занимался коррупцией, используя торговлю влиянием и взятки для защиты себя от общественного контроля и установления контроля над ключевыми институтами и секторами болгарского общества".

Великобритания также ввела санкции против Певски в феврале 2023 года.

Ранее Певски владел самыми популярными ежедневными газетами в Болгарии и контролировал значительную часть медиаландшафта, после чего продал медиаактивы после санкций США.

В 2018 году организация "Репортеры без границ" заявила, что Певски олицетворяет собой "коррупцию и сговор между СМИ, политиками и олигархами".

Оппоненты обвиняют Певского в том, что он формирует политику правительства в угоду олигархическим интересам. Критики утверждают, что реальное влияние делится между бывшим премьер-министром Бойко Борисовым и Певски, что усиливает мнение о том, что Певски оказывает значительное влияние на кабинет министров.

Борисов трижды занимал пост премьер-министра Болгарии с 2009 года, возглавляя правоцентристскую партию ГЕРБ. Он ушел в отставку в феврале 2013 года после общенациональных протестов по поводу стоимости электроэнергии и коррупции, а его правительство вновь пало в 2020-2021 годах после антикоррупционных демонстраций.

Оппоненты обвиняют Пеевского в том, что он формирует политику правительства в угоду олигархическим интересам. Хотя ДПС официально не входит в правящую коалицию, его голоса в парламенте имеют решающее значение, и те, кто требует его отставки, утверждают, что это позволяет ему контролировать все процессы принятия решений в стране.

Вотум недоверия кабинету министров

Несмотря на то, что протест был в основном мирным, в Софии задержаны 57 человек. Об этом сообщает Euronews Bulgaria.

По словам начальника полиции Софии Любомира Николова, агрессивные молодые люди были задержаны перед штаб-квартирой MRF. Полиция, которая заявила, что это были провокаторы, а не настоящие демонстранты, обнаружила у одного из задержанных 10 000 левов (5 100 евро), а у другого - около 1 500 евро.

В среду оппозиционная коалиция "Мы продолжаем перемены - Демократическая Болгария" призвала к вотуму недоверия правительству. Голосование, уже шестое по счету, запланировано на четверг.

Президент Румен Радев написал в Facebook, что демонстрации в среду фактически являются вотумом "недоверия кабинету министров".

Он призвал законодателей "прислушаться к народу" и "выбрать между достоинством свободного голосования и позором зависимости", когда они будут голосовать в четверг.

1 января Болгария станет 21-м членом еврозоны, отказавшимся от своей национальной валюты: страна перейдёт с лева на евро.

Опубликованный в июне опрос, проведенный по заказу Министерства финансов Болгарии, показал, что 46,8% граждан выступают против единой европейской валюты, в то время как 46,5% - за.

Политический контекст

Кабинет Желязкова был сформирован в начале 2025 года при поддержке партий ГЕРБ, БСП и ИТН. Однако менее чем через год столкнулся с кризисом доверия. Оппозиция, включая коалицию «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария», инициировала вотум недоверия, обвиняя правительство в неспособности проводить реформы и обеспечивать прозрачность.

Отставка открывает путь к формированию нового правительства или проведению досрочных выборов. Эксперты отмечают, что политический кризис в Болгарии отражает более широкие тенденции в регионе — рост недовольства налоговой политикой и требования большей прозрачности власти.

Отставка болгарского кабинета имеет значение не только для внутренней политики страны, но и для Европейского союза. Болгария находится на этапе подготовки к вступлению в еврозону, и смена правительства может замедлить этот процесс. Кроме того, кризис усиливает дискуссии в ЕС о необходимости более жёстких антикоррупционных механизмов и финансовой прозрачности в странах‑членах. Таким образом, события в Софии становятся частью более широкой европейской повестки о доверии к институтам и устойчивости демократических систем.

Комментарии (1)

