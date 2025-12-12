После воскресных снегопадов в Латвию вернется тепло: прогноз погоды

В субботу вечером ожидается небольшая облачность, в Курземе облачность увеличится, но осадков не будет. При слабом ветре воздух похолодает до -3–8 градусов, в Курземе – до 0–3 градусов. В субботу в Курземе пройдут дожди и снег, вечером в центральной части страны также ожидается снег.

В воскресенье вечером на большей части страны выпадет снег, но в западной части Курземе ожидаются дожди. В течение дня прогнозируются небольшие осадки, а максимальная температура воздуха будет колебаться от -3 градусов на востоке страны до +7 градусов на западном побережье Курземе.

В понедельник по всей стране ожидается потепление до +2–+7 градусов, местами пройдут дожди, а в Курземе будет дуть порывистый западный и юго-западный ветер.

Согласно текущему прогнозу «Глобальной системы прогнозирования», максимальная температура воздуха в течение оставшейся части следующей недели составит +2–+7 градусов, но ночью местами термометр будет опускаться немного ниже нуля. Из-за влияния антициклона осадков будет мало. Аналогичные погодные условия прогнозируются и на Рождество.