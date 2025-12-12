Вначале субклад (подветвь) К штамма H3N2 был обнаружен в Австралии и Новой Зеландии, последовали вспышки в Японии и Британии, а сейчас этот вариант вируса зафиксирован уже более чем в 30 странах во всех частях света.

Раньше этот вариант встречался редко, и поэтому у людей недостаточно иммунитета к нему. В Британии в больницы каждую неделю попадают уже тысячи заболевших.

Что представляет собой мутация вируса гриппа H3N2

Вирусы гриппа мутируют постоянно, и медики отслеживают эти изменения, чтобы создавать новые действенные вакцины против них.

В большинстве случаев мутации невелики, но иногда случается, что вирус изменяется резко и очень существенно.

Как объясняет директор Центра эволюции патогенов при Кембриджском университете Дерек Смит, H3N2 претерпел семь мутаций.

«Он почти наверняка прокатится по всему миру», — предсказывает профессор Смит.

Опаснее ли этот штамм, чем другие

С субкладом К H3N2 люди в последние годы сталкивались редко, и, соответственно, у них не выработался стойкий иммунитет к нему.

Поэтому, хотя симптомы при новом виде гриппа, возможно, и не тяжелее обычного, но заразиться им может большее число людей.

Стоит помнить, что некоторые из подхвативших вирус переносят его вообще без симптомов, но у многих других начинаются жар, боли в разных частях тела и быстрая утомляемость, а для пожилых и ослабленных другими болезнями этот вирус может вообще оказаться смертельным.

«Такого вируса мы давно не видели. Необычная динамика, — говорит директор Всемирного центра гриппа при британском Институте Фрэнсиса Крика Никола Льюис. — Я беспокоюсь, конечно. Не паникую, но обеспокоена».

Как отличить грипп от простуды и ковида

Многие симптомы при простуде, гриппе и ковиде совпадают, но есть и отличия, по которым можно определить, чем вы заболели.

Простуда обычно наступает постепенно и проявляется в насморке и боли в горле.

Грипп обычно начинается внезапно и несёт с собой температуру, боли в разных местах и ослабленность мышц.

При ковиде симптомы похожи на симптомы гриппа, но одним из главных отличительных признаков может быть потеря вкуса и обоняния. Кроме того, ковид может сопровождаться очень резкой болью в горле и поносом.

Наилучший способ предотвратить заболевание гриппом — прививка. Хотя имеющиеся сейчас вакцины, возможно, недостаточно эффективны против нового варианта вируса.

«Хоть какая-то защита лучше, чем её полное отсутствие, но в этом году, похоже, защита будет поменьше, чем в те годы, когда вакцины лучше соответствуют вирусу. Ситуация далека от идеала», — сказал Би-би-си профессор Кристоф Фрейзер из Института пандемий при Оксфордском университете.

«Вирусы субклада К, которые сейчас циркулируют, в части антигенов [маркеров, которые распознает иммунная система — Би-би-си] немного отличаются от предыдущих штаммов, так что если вы не сделали новую прививку в этом году, вы с большей вероятностью и более тяжело заболеете гриппом», — объясняет Никола Льюис.

Главное, что может дать имеющаяся сейчас вакцина, как объясняют специалисты, это то, что она смягчит симптомы и поможет сдержать распространение вируса.

Сдержать распространение помогают и разные виды карантинов. В Японии и Англии, например, уже закрыта часть школ.

Ну и кроме того, на личном уровне бороться с эпидемией помогают старые, хорошо известные приёмы: если заболели, закрывайте рот и нос платком, когда кашляете или чихаете, и по возможности не выходите из дома.

Наплыв пациентов в больницах Британии

В Англии, где живут почти 59 из примерно 70 миллионов жителей Соединенного Королевства, в первую неделю декабря в больницы с гриппом обращались в среднем 2660 человек в день.

Как сообщает английское подразделение Национальной службы здравоохранения, NHS England, это в полтора раза больше, чем в последнюю неделю ноября, а после 7 декабря число заболевших продолжает расти, и до пика ещё очень далеко.

К 14 декабря число обращений по прогнозам медиков достигнет 5-8 тысяч в день. Пока рекорд в Англии при сезонном гриппе — 5400 человек в день.

Число заболевших так же быстро растет и в других частях Соединённого Королевства: в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Во многих больницах и школах Британии ввели обязательное ношение масок.