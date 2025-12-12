Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
По миру катится новая волна гриппа. Чем опасен новый штамм вируса? (1)

© BBC 12 декабря, 2025 16:25

Новости Латвии 1 комментариев

Десятки стран на всех континентах накрыла новая волна гриппа, и в этом сезоне виновником большой части случаев стал новый, особо опасный штамм вируса.

Вначале субклад (подветвь) К штамма H3N2 был обнаружен в Австралии и Новой Зеландии, последовали вспышки в Японии и Британии, а сейчас этот вариант вируса зафиксирован уже более чем в 30 странах во всех частях света.

Раньше этот вариант встречался редко, и поэтому у людей недостаточно иммунитета к нему. В Британии в больницы каждую неделю попадают уже тысячи заболевших.

Что представляет собой мутация вируса гриппа H3N2

Вирусы гриппа мутируют постоянно, и медики отслеживают эти изменения, чтобы создавать новые действенные вакцины против них.

В большинстве случаев мутации невелики, но иногда случается, что вирус изменяется резко и очень существенно.

Как объясняет директор Центра эволюции патогенов при Кембриджском университете Дерек Смит, H3N2 претерпел семь мутаций.

«Он почти наверняка прокатится по всему миру», — предсказывает профессор Смит.

Опаснее ли этот штамм, чем другие

С субкладом К H3N2 люди в последние годы сталкивались редко, и, соответственно, у них не выработался стойкий иммунитет к нему.

Поэтому, хотя симптомы при новом виде гриппа, возможно, и не тяжелее обычного, но заразиться им может большее число людей.

Стоит помнить, что некоторые из подхвативших вирус переносят его вообще без симптомов, но у многих других начинаются жар, боли в разных частях тела и быстрая утомляемость, а для пожилых и ослабленных другими болезнями этот вирус может вообще оказаться смертельным.

«Такого вируса мы давно не видели. Необычная динамика, — говорит директор Всемирного центра гриппа при британском Институте Фрэнсиса Крика Никола Льюис. — Я беспокоюсь, конечно. Не паникую, но обеспокоена».

Как отличить грипп от простуды и ковида

Многие симптомы при простуде, гриппе и ковиде совпадают, но есть и отличия, по которым можно определить, чем вы заболели.

Простуда обычно наступает постепенно и проявляется в насморке и боли в горле.

Грипп обычно начинается внезапно и несёт с собой температуру, боли в разных местах и ослабленность мышц.

При ковиде симптомы похожи на симптомы гриппа, но одним из главных отличительных признаков может быть потеря вкуса и обоняния. Кроме того, ковид может сопровождаться очень резкой болью в горле и поносом.

Наилучший способ предотвратить заболевание гриппом — прививка. Хотя имеющиеся сейчас вакцины, возможно, недостаточно эффективны против нового варианта вируса.

«Хоть какая-то защита лучше, чем её полное отсутствие, но в этом году, похоже, защита будет поменьше, чем в те годы, когда вакцины лучше соответствуют вирусу. Ситуация далека от идеала», — сказал Би-би-си профессор Кристоф Фрейзер из Института пандемий при Оксфордском университете.

«Вирусы субклада К, которые сейчас циркулируют, в части антигенов [маркеров, которые распознает иммунная система — Би-би-си] немного отличаются от предыдущих штаммов, так что если вы не сделали новую прививку в этом году, вы с большей вероятностью и более тяжело заболеете гриппом», — объясняет Никола Льюис.

Главное, что может дать имеющаяся сейчас вакцина, как объясняют специалисты, это то, что она смягчит симптомы и поможет сдержать распространение вируса.

Сдержать распространение помогают и разные виды карантинов. В Японии и Англии, например, уже закрыта часть школ.

Ну и кроме того, на личном уровне бороться с эпидемией помогают старые, хорошо известные приёмы: если заболели, закрывайте рот и нос платком, когда кашляете или чихаете, и по возможности не выходите из дома.

Наплыв пациентов в больницах Британии

В Англии, где живут почти 59 из примерно 70 миллионов жителей Соединенного Королевства, в первую неделю декабря в больницы с гриппом обращались в среднем 2660 человек в день.

Как сообщает английское подразделение Национальной службы здравоохранения, NHS England, это в полтора раза больше, чем в последнюю неделю ноября, а после 7 декабря число заболевших продолжает расти, и до пика ещё очень далеко.

К 14 декабря число обращений по прогнозам медиков достигнет 5-8 тысяч в день. Пока рекорд в Англии при сезонном гриппе — 5400 человек в день.

Число заболевших так же быстро растет и в других частях Соединённого Королевства: в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Во многих больницах и школах Британии ввели обязательное ношение масок.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Важно 18:00

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать