Скидки! Какие продукты можно употреблять после истечения срока годности?

Разберёмся с терминологией

Вообще с маркировкой дат на упаковках продуктов существует большая неразбериха. В Латвии действует законодательство Европейского союза, согласно которому большинство продуктов должно выпускаться с указанием одной из двух маркировок: «годен до .../ derIgs līdz… (дата)» или «рекомендовано употребить до ... / ieteicams izlietot līdz… (дата)».

Компании, производящие продукты питания, сами решают, какую именно маркировку и какой срок годности указывать на упаковке. Как правило, они перестраховываются и ставят срок с запасом — задолго до того, как товар действительно начинает портиться.

Но, как отметили в пресс-службе ПВС, разница между этими терминами все-таки есть. Если на пищевых продуктах указано «употребить до...», то при соблюдении условий хранения они не теряют своих качеств как минимум до указанной даты.

Когда же стоит маркировка «годен до...», это означает, что перед вами скоропортящийся товар, который можно продавать и употреблять только до обозначенного срока. Однако по законодательству и в том, и в другом случае такие продукты должны быть сняты с реализации.

Профессионализм директора конкретного супермаркета в глазах руководства торговой сети во многом определяется его умением четко прогнозировать спрос и заказывать ровно столько товара, сколько он сможет продать. Ведь неликвидную продукцию нужно как-то утилизировать.

Представитель одной из крупнейших сетей заявил, что сначала проводится переоценка: цены на продукты с истекающим сроком реализации снижаются вплоть до 90%, и такие товары выставляются на отдельной витрине. Однако вся просрочка в итоге отправляется в мусорные контейнеры, откуда ее забирают специализированные фирмы.

Тем не менее просроченные продукты почему-то все же попадают в продажу. В ПВС регулярно сообщают о выявлении складов, где подобные товары хранились и где осуществлялась перебивка дат сроков реализации.

Всё не так страшно

В Латвии около 28% всех отходов составляет именно еда, и выбрасывают ее в основном магазины и предприятия общественного питания. Поэтому были внесены поправки к Закону о надзоре за оборотом продовольствия, согласно которым некоторые продукты по истечении минимального срока годности можно передавать на благотворительные цели.

Предполагалось, что продукты смогут забирать представители благотворительных организаций. Магазинам разрешалось устанавливать специальные ящики, куда можно было бы выставлять бесплатную просрочку. Но такие ящики так и не появились — даром товар никто не отдает. Ведь даже продукты с истекающим сроком реализации, выставляемые на отдельных стендах, все же продаются, пусть и с большими скидками. Бесплатно просроченные товары получают только сотрудники магазинов.

А продукты, которые можно передавать на благотворительность, как пояснили в Министерстве земледелия, — это соль, сахар, уксус, а также некоторые виды консервов и сладостей. Однако если вы посмотрите на упаковки соли, сахара или уксуса, то увидите пометку: «Срок годности не ограничен». Поэтому вряд ли магазины станут избавляться от товара, который все еще годен к продаже.

Есть и другие категории продуктов, которые не портятся в течение длительного времени. Возьмем сухие макароны. Обычную лапшу, спагетти или рожки без всяких добавок производители рекомендуют хранить не более года. Однако на практике они спокойно сохраняются и полтора, и два года — с ними ничего не случится. Главное, чтобы место хранения было сухим.

Если летом у вас очень жарко и существует риск появления вредителей, открытую пачку макарон лучше поставить в холодильник. А вот у макаронных изделий с добавками, такими как зеленый шпинат или томаты, срок годности значительно меньше: всего 2-3 месяца (зависит от производителя). У яичной лапши он обычно около шести месяцев. Просрочка может заплесневеть.

Свежее мясо не может храниться дольше пары дней, но, если его заморозить, оно остается пригодным к употреблению даже через год. Просто держите говядину или курицу в морозильнике, если купили много по скидке. В таком случае можно будет не опасаться за свое здоровье. В морозилке бактерии не размножаются, поэтому мясо может спокойно лежать, пока до него не дойдут руки. Однако повторная заморозка уже небезопасна.

Яйца. Их срок годности составляет 25 дней при температуре от 0 до +20 градусов. В холодильнике при температуре до -2 градусов яйца вполне выдержат 4-6 недель. Самый простой способ проверить свежесть яиц — опустить их в стакан с холодной водой. Если яйцо лежит на дне горизонтально, оно свежее. Если оно встает на тупой конец, яйцо уже не первой свежести, но все еще годно к употреблению. Если же яйцо всплывает, значит, оно испорчено и его нельзя есть.

Молоко может оставаться свежим на протяжении недели по истечении срока годности! Просто используйте свое обоняние — если запах нормальный, можете пить без опасений.

Иногда вы просто забываете о кусочке сыра. Если это твердый сыр, его можно есть даже в течение месяца после истечения срока годности. Это актуально даже для открытой упаковки — твердые сыры долго не портятся. Но о мягких сырах такого не скажешь. Они относятся к скоропортящимся продуктам, достаточно капризны в хранении и при неправильной температуре в холодильнике очень быстро начинают портиться после вскрытия упаковки.

Распознать это можно по липкому налету на поверхности и неприятному запаху. При малейших сомнениях относительно качества продукта лучше отправить его в мусорное ведро.

Разнообразные виды газированных напитков тоже относятся к долгоиграющим видам товаров. Их официальный срок реализации составляет шесть месяцев, но при хранении в прохладном месте они сохраняют товарный вид и через год.

Также магазинный майонез с указанным сроком годности 30 дней, если хранить его в холодильнике, а не на батарее, легко может сохраняться в 3-4 раза дольше.

Чипсы сильно переработаны, поэтому их можно есть на протяжении месяцев после истечения заявленного срока годности в шесть месяцев. Выбрасывать их стоит, только если у них странный запах или неприятный вкус.

Питьевая вода тоже не портится, если хранится под плотной крышкой. Скорее испортиться может некачественная пластиковая бутылка, а вот сама жидкость будет совершенно безопасной, хотя вкус у нее может измениться.

И наконец, консервы были изобретены именно для того, чтобы максимально долго сохранить продукты годными к употреблению. Так, в Арктике нашли продовольственный склад, оставленный экспедицией в начале XX века, где консервы хранились в условиях вечной мерзлоты. И говяжья тушенка оказалась вполне съедобной. Поэтому если консервная банка не повреждена и не вздулась, то ее содержимое годно к употреблению и спустя несколько месяцев после заявленного срока.

Впрочем, во всех случаях нужно оценивать конкретный продукт визуально и с помощью обоняния. Если он начал портиться, лучше не рисковать и выбросить его в мусор.

Александр ФЕДОТОВ