Стас Пьеха рассказал о состоянии 88-летней бабушки Эдиты: «Я всё контролирую».

12 декабря, 2025 09:06

История и культура

Появление Стаса на эстраде было предопределено: он родился в семье легендарной певицы Эдиты Пьехи. Недавно звездный внук рассказал, как себя чувствует его знаменитая бабушка.

Эдите Станиславовне уже 88 лет. Как ранее и говорил Стас, она живет в загородном доме под Санкт-Петербургом. Певице уже тяжело передвигаться и хлопотать по дому. Поэтому у нее есть помощники, которые следят за тем, чтобы артистка ни в чем не нуждалась и пребывала в комфорте.

«Мне нравится, как она сейчас живет. Мы здоровье ее поправили, и она как-то воспряла. Очень вдохновляюсь от нашего общения. У меня есть милая фотка, как она сидит на солнышке, с котиком на коленях, греется в теплых лучах. Я смотрю на нее и вижу, что у Эдиты Станиславовны есть удовлетворение от жизни. Это очень важно. А еще у нее есть все мы, она чувствует нашу поддержку и очень благодарит. Мне кажется, сейчас она проживает хороший период», — сообщил исполнитель.

Отметим, ранее СМИ писали о страшных диагнозах легенды советской эстрады. Например, приписывали серьезные проблемы с позвоночником, мол, певица не может ходить. Ходили слухи и о деменции. Однако все оказалось фейком.

Достоверно известно лишь то, что о певице заботятся помощники, родственники, в том числе единственная дочь Илона Броневицкая.  

«Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у нее все хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких», - рассказывали близкие.

Иногда между гастролями Эдиту Пьеху навещает внук и рассказывает о ее самочувствии верным поклонникам. «Со здоровьем у нее все хорошо. Анализы у бабушки лучше моих. Она недавно сдавала: я все контролирую. Я же по анализам спец — хорошо разбираюсь», — утверждал артист.

Напомним, Эдита Пьеха была замужем трижды. Однако ее главной любовью остался первый супруг — музыкант Александр Броневицкий. Пара прожила вместе 20 лет. Супруги много гастролировали. Илоной артистка практически не занималась, девочка выросла с бабушкой.

Позже Эдита поняла, что это было неверное решение. Ведь дочь выросла сложным подростком и злилась на мать из-за того, что та уделяла ей мало времени. «Ты суррогатная мама, меня всему научила бабушка», — бросила однажды Броневицкая в лицо Пьехе.

Спустя время Илона смогла простить именитую маму. Это произошло, когда она сама родила Стаса, пыталась совмещать музыкальную карьеру с воспитанием сына. В итоге отношения между родными людьми наладились. Эдита Пьеха же всю нерастраченную материнскую любовь подарила внуку, которого назвала в честь своего отца Стасом.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

