Стас Пьеха рассказал о состоянии 88-летней бабушки Эдиты: «Я всё контролирую».

Эдите Станиславовне уже 88 лет. Как ранее и говорил Стас, она живет в загородном доме под Санкт-Петербургом. Певице уже тяжело передвигаться и хлопотать по дому. Поэтому у нее есть помощники, которые следят за тем, чтобы артистка ни в чем не нуждалась и пребывала в комфорте.

«Мне нравится, как она сейчас живет. Мы здоровье ее поправили, и она как-то воспряла. Очень вдохновляюсь от нашего общения. У меня есть милая фотка, как она сидит на солнышке, с котиком на коленях, греется в теплых лучах. Я смотрю на нее и вижу, что у Эдиты Станиславовны есть удовлетворение от жизни. Это очень важно. А еще у нее есть все мы, она чувствует нашу поддержку и очень благодарит. Мне кажется, сейчас она проживает хороший период», — сообщил исполнитель.

Отметим, ранее СМИ писали о страшных диагнозах легенды советской эстрады. Например, приписывали серьезные проблемы с позвоночником, мол, певица не может ходить. Ходили слухи и о деменции. Однако все оказалось фейком.

Достоверно известно лишь то, что о певице заботятся помощники, родственники, в том числе единственная дочь Илона Броневицкая.

«Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у нее все хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких», - рассказывали близкие.

Иногда между гастролями Эдиту Пьеху навещает внук и рассказывает о ее самочувствии верным поклонникам. «Со здоровьем у нее все хорошо. Анализы у бабушки лучше моих. Она недавно сдавала: я все контролирую. Я же по анализам спец — хорошо разбираюсь», — утверждал артист.

Напомним, Эдита Пьеха была замужем трижды. Однако ее главной любовью остался первый супруг — музыкант Александр Броневицкий. Пара прожила вместе 20 лет. Супруги много гастролировали. Илоной артистка практически не занималась, девочка выросла с бабушкой.

Позже Эдита поняла, что это было неверное решение. Ведь дочь выросла сложным подростком и злилась на мать из-за того, что та уделяла ей мало времени. «Ты суррогатная мама, меня всему научила бабушка», — бросила однажды Броневицкая в лицо Пьехе.

Спустя время Илона смогла простить именитую маму. Это произошло, когда она сама родила Стаса, пыталась совмещать музыкальную карьеру с воспитанием сына. В итоге отношения между родными людьми наладились. Эдита Пьеха же всю нерастраченную материнскую любовь подарила внуку, которого назвала в честь своего отца Стасом.