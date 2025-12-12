В Латвии заблокирован доступ ещё к 12 российским сайтам: список

В сообщении поясняется, что в совет поступило письмо от другого компетентного органа государственного управления по поводу проверки сайтов "digital.kursk.ru", "volsklife.ru", "dialog1918.ru", "banki.ru", "online47.ru", "a-cult.ru", "minkultrb.ru", "vos-mo.ru", "твстудияфакт.рф", "объясняем.рф". «contract89.ru» и «контрактмо.рф» и размещенную в них информацию.

В письме говорится, что в целом эти веб-сайты распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, легитимизируют принадлежность к России оккупированной и аннексированной ею территории Украины, а также создают чувство принадлежности и позитивное отношение к России в целом.

По мнению экспертов, это может негативно сказаться на сплоченности латвийского общества, межэтнических отношениях, понимании ценностей, а также на солидарности и поддержке латвийского государства Украины в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

В Латвии ранее уже были приняты аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.