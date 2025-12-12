Срочно: Брюссель и Киев согласовали план из 10 пунктов для ускорения процесса вступления в ЕС

Европейский союз и Киев разработали план действий по продвижению Украины на пути к членству в ЕС, несмотря на то, что официальные переговоры были заблокированы премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Брюссель считает этот шаг необходимым для предоставления Киеву будущих гарантий безопасности.

"Мы рассматриваем членство Украины в ЕС как политический рычаг европейской гарантии безопасности для Украины", - заявила в четверг глава блока по вопросам расширения Марта Кос. Она выступила на неформальной встрече министров во Львове, добавив, что вступление в ЕС будет иметь "центральное значение для того, чтобы сделать любое мирное урегулирование устойчивым".

План из 10 пунктов, изложенный в совместном заявлении Кос и вице-премьера Украины Тараса Качки, позволит исполнительной власти ЕС обойти политическое вето Венгрии на официальное открытие переговоров о вступлении - шаг, требующий единогласного одобрения всех 27 лидеров ЕС.

Украина неофициально приступит к реформам, которые она должна провести при поддержке Комиссии, что позволит продолжить технические переговоры, несмотря на укоренившееся сопротивление Будапешта.

"Сейчас мы переносим всю техническую работу на более ранний срок, и это означает, что даже если формально она все еще заблокирована (...), Украина может двигаться дальше, - заявила журналистам Мари Бьерре, министр по делам ЕС Дании. - Блокада не может быть вечной, она должна быть снята".

Один из чиновников ЕС сказал, что важно "не терять времени" и "приблизить Украину к финишу", чтобы к моменту достижения политического консенсуса по вступлению в ЕС страна продвинулась бы больше в сторону реформ.

Война России в Украине придала новую остроту и политический вес неспешной политике расширения ЕС: после вторжения Молдова и Украина быстро стали официальными странами-кандидатами.

Орбан до сих пор сопротивлялся призывам снять вето, заявляя, что он против вступления Украины в ЕС, пока продолжается полномасштабное вторжение России.

План стал результатом неформальных переговоров между министрами по делам ЕС, представляющими все страны-члены, кроме Венгрии, которые состоялись в четверг во Львове. В ходе обсуждений они рассказали украинским коллегам о прогрессе, который они ожидают увидеть в следующем году.

План по поддержке борьбы Украины с коррупцией

В 10 пунктах изложены шаги, которые Киев должен предпринять для укрепления верховенства закона, дальнейшего пресечения коррупции и укрепления судебной системы в течение следующего года в рамках реформ, необходимых для рассмотрения вопроса о вступлении в ЕС.

Особое внимание в плане уделяется борьбе с коррупцией, которая считается приоритетной задачей после того, как летом украинское правительство представило, а затем отозвало новый закон, подрывающий независимость двух антикоррупционных агентств, НАБУ и САПО, что вызвало резкую критику со стороны исполнительной власти ЕС.

Согласно первому пункту плана, Украина обязуется уделять первоочередное внимание "укреплению независимости" обоих органов и "защите их юрисдикции от обхода и неправомерного влияния", а также "расширению юрисдикции НАБУ и САПО для охвата всех должностей с высоким уровнем риска на основе имеющейся независимой оценки".

Киев также обязуется принять антикоррупционную стратегию и государственную антикоррупционную программу ко второму кварталу следующего года.

Недавно Комиссия предупредила Украину об откате от усилий по борьбе с коррупцией.

В настоящее время также ведется расследование предполагаемых схем откатов на высоком уровне с участием украинской атомной компании "Энергоатом", которое привело к отставке Андрея Ермака, бывшего главы администрации президента Владимира Зеленского.

Этот план появился в критический для Киева момент, когда он сталкивается с растущим давлением со стороны США, требующих скорейшего подписания мирного соглашения с Россией в условиях неопределенности относительно его дальнейшего финансирования.

По сообщениям СМИ, обновленный мирный план для Украины из 20 пунктов, представленный Зеленским Белому дому ночью, предполагает вступление Украины в ЕС к 2027 году.