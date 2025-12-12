Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Срочно: Брюссель и Киев согласовали план из 10 пунктов для ускорения процесса вступления в ЕС

Euronews 12 декабря, 2025 11:15

Мир

Европейский союз и Украина составили список дел, которые позволят Киеву добиться технического прогресса на пути к вступлению в ЕС. несмотря на то, что официальные переговоры были заблокированы Венгрией.

Европейский союз и Киев разработали план действий по продвижению Украины на пути к членству в ЕС, несмотря на то, что официальные переговоры были заблокированы премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Брюссель считает этот шаг необходимым для предоставления Киеву будущих гарантий безопасности.

"Мы рассматриваем членство Украины в ЕС как политический рычаг европейской гарантии безопасности для Украины", - заявила в четверг глава блока по вопросам расширения Марта Кос. Она выступила на неформальной встрече министров во Львове, добавив, что вступление в ЕС будет иметь "центральное значение для того, чтобы сделать любое мирное урегулирование устойчивым".

План из 10 пунктов, изложенный в совместном заявлении Кос и вице-премьера Украины Тараса Качки, позволит исполнительной власти ЕС обойти политическое вето Венгрии на официальное открытие переговоров о вступлении - шаг, требующий единогласного одобрения всех 27 лидеров ЕС.

Украина неофициально приступит к реформам, которые она должна провести при поддержке Комиссии, что позволит продолжить технические переговоры, несмотря на укоренившееся сопротивление Будапешта.

"Сейчас мы переносим всю техническую работу на более ранний срок, и это означает, что даже если формально она все еще заблокирована (...), Украина может двигаться дальше, - заявила журналистам Мари Бьерре, министр по делам ЕС Дании. - Блокада не может быть вечной, она должна быть снята".

Один из чиновников ЕС сказал, что важно "не терять времени" и "приблизить Украину к финишу", чтобы к моменту достижения политического консенсуса по вступлению в ЕС страна продвинулась бы больше в сторону реформ.

Война России в Украине придала новую остроту и политический вес неспешной политике расширения ЕС: после вторжения Молдова и Украина быстро стали официальными странами-кандидатами.

Орбан до сих пор сопротивлялся призывам снять вето, заявляя, что он против вступления Украины в ЕС, пока продолжается полномасштабное вторжение России.

План стал результатом неформальных переговоров между министрами по делам ЕС, представляющими все страны-члены, кроме Венгрии, которые состоялись в четверг во Львове. В ходе обсуждений они рассказали украинским коллегам о прогрессе, который они ожидают увидеть в следующем году.

План по поддержке борьбы Украины с коррупцией

В 10 пунктах изложены шаги, которые Киев должен предпринять для укрепления верховенства закона, дальнейшего пресечения коррупции и укрепления судебной системы в течение следующего года в рамках реформ, необходимых для рассмотрения вопроса о вступлении в ЕС.

Особое внимание в плане уделяется борьбе с коррупцией, которая считается приоритетной задачей после того, как летом украинское правительство представило, а затем отозвало новый закон, подрывающий независимость двух антикоррупционных агентств, НАБУ и САПО, что вызвало резкую критику со стороны исполнительной власти ЕС.

Согласно первому пункту плана, Украина обязуется уделять первоочередное внимание "укреплению независимости" обоих органов и "защите их юрисдикции от обхода и неправомерного влияния", а также "расширению юрисдикции НАБУ и САПО для охвата всех должностей с высоким уровнем риска на основе имеющейся независимой оценки".

Киев также обязуется принять антикоррупционную стратегию и государственную антикоррупционную программу ко второму кварталу следующего года.

Недавно Комиссия предупредила Украину об откате от усилий по борьбе с коррупцией.

В настоящее время также ведется расследование предполагаемых схем откатов на высоком уровне с участием украинской атомной компании "Энергоатом", которое привело к отставке Андрея Ермака, бывшего главы администрации президента Владимира Зеленского.

Этот план появился в критический для Киева момент, когда он сталкивается с растущим давлением со стороны США, требующих скорейшего подписания мирного соглашения с Россией в условиях неопределенности относительно его дальнейшего финансирования.

По сообщениям СМИ, обновленный мирный план для Украины из 20 пунктов, представленный Зеленским Белому дому ночью, предполагает вступление Украины в ЕС к 2027 году.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать