Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Зеленский готов вынести вопрос об уступке Донбасса России на референдум

Редакция PRESS 12 декабря, 2025 09:23

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вынести вопрос о будущем Донбасса на референдум или иной формат общенационального волеизъявления. По его словам, окончательное решение по этому вопросу должно принимать украинское общество, сообщает Bloomberg.

«На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что США в рамках обсуждаемого мирного урегулирования предлагают создать на территории Донбасса «особую экономическую зону» без присутствия российских военных. По словам президента Украины, предполагается вывод украинских войск с этой территории при условии, что туда не войдут подразделения ВС РФ. При этом вопрос управления этой зоной остается открытым. «Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже “свободной экономической зоной” или “демилитаризованной зоной”, — они не знают», — отметил Зеленский.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции и премьер-министр Великобритании провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный параметрам возможной мирной сделки. Как пишет The Wall Street Journal, Трамп заявил европейским лидерам о необходимости оказать давление на Зеленского с целью принятия плана Вашингтона, который предусматривает территориальные уступки со стороны Киева и сокращение численности Вооруженных сил Украины.

По словам Мерца, в ходе обсуждений речь в первую очередь идет о территориях, которыми Украина может быть готова поступиться. «Но на этот вопрос должны ответить президент Украины и украинский народ. Мы ясно дали это понять президенту Трампу», — заявил канцлер ФРГ.

Зеленский сообщил, что его команда ежедневно работает над проектом мирного соглашения, инициированного США и состоящего из 20 пунктов. В среду вечером украинская сторона направила в Вашингтон обновленную версию документа. Источник в администрации Украины рассказал ABC News, что в новой редакции содержатся «некоторые новые идеи» по спорным территориям и вопросу контроля над Запорожской АЭС. Сам Зеленский подчеркнул, что документ не является финальным.

По его словам, проект соглашения предусматривает вывод российских войск из занятых частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. В Херсонской и Запорожской областях предлагается зафиксировать прекращение огня по текущей линии фронта.

Кроме того, в последней версии плана пересмотрены параметры численности ВСУ. Если в предыдущем варианте из 28 пунктов максимальная численность украинской армии ограничивалась 600 тыс. человек, то в обновленном документе она увеличена до 800 тыс. военнослужащих.

«Были разные цифры в документах. В 2022 году, кстати, хотели ограничения в 40–50 тыс. На сегодняшний день в документе зафиксирована реальная численность сегодняшней армии, согласованная с военными, — 800 тыс.», — заявил Зеленский.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать