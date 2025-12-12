Зеленский готов вынести вопрос об уступке Донбасса России на референдум

«На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что США в рамках обсуждаемого мирного урегулирования предлагают создать на территории Донбасса «особую экономическую зону» без присутствия российских военных. По словам президента Украины, предполагается вывод украинских войск с этой территории при условии, что туда не войдут подразделения ВС РФ. При этом вопрос управления этой зоной остается открытым. «Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже “свободной экономической зоной” или “демилитаризованной зоной”, — они не знают», — отметил Зеленский.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции и премьер-министр Великобритании провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный параметрам возможной мирной сделки. Как пишет The Wall Street Journal, Трамп заявил европейским лидерам о необходимости оказать давление на Зеленского с целью принятия плана Вашингтона, который предусматривает территориальные уступки со стороны Киева и сокращение численности Вооруженных сил Украины.

По словам Мерца, в ходе обсуждений речь в первую очередь идет о территориях, которыми Украина может быть готова поступиться. «Но на этот вопрос должны ответить президент Украины и украинский народ. Мы ясно дали это понять президенту Трампу», — заявил канцлер ФРГ.

Зеленский сообщил, что его команда ежедневно работает над проектом мирного соглашения, инициированного США и состоящего из 20 пунктов. В среду вечером украинская сторона направила в Вашингтон обновленную версию документа. Источник в администрации Украины рассказал ABC News, что в новой редакции содержатся «некоторые новые идеи» по спорным территориям и вопросу контроля над Запорожской АЭС. Сам Зеленский подчеркнул, что документ не является финальным.

По его словам, проект соглашения предусматривает вывод российских войск из занятых частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. В Херсонской и Запорожской областях предлагается зафиксировать прекращение огня по текущей линии фронта.

Кроме того, в последней версии плана пересмотрены параметры численности ВСУ. Если в предыдущем варианте из 28 пунктов максимальная численность украинской армии ограничивалась 600 тыс. человек, то в обновленном документе она увеличена до 800 тыс. военнослужащих.

«Были разные цифры в документах. В 2022 году, кстати, хотели ограничения в 40–50 тыс. На сегодняшний день в документе зафиксирована реальная численность сегодняшней армии, согласованная с военными, — 800 тыс.», — заявил Зеленский.