Здоровье нации — основа госбезопасности: о чем говорили на Балтийской ассамблее

Миериня подчеркнула, что в Европе продолжается война и страны ЕС ежедневно сталкиваются с гибридными атаками, поэтому «система здравоохранения и больницы должны быть готовы к геополитическим потрясениям». Она напомнила, что в Латвии отрасль здравоохранения испытывает серьёзные трудности — нехватку средств, ограниченную доступность услуг и кадровый дефицит.

«В Латвии мы тратим на здравоохранение лишь 60% от среднего уровня ЕС, однако видны и важные улучшения, которые в будущем существенно повлияют на доступность услуг», — отметила спикер.

B ходе дискуссии президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс подчеркнул, что здоровье является ключевым элементом устойчивости общества. По его словам, пандемия и демографические вызовы показали, что «государство настолько сильное, насколько сильно здоровье его жителей». Он также отметил, что слабая готовность системы здравоохранения к кризисам сама по себе является угрозой безопасности и заявил: «Инвестиции в здравоохранение — это инвестиции в долгосрочную безопасность», призывая участников конференции укреплять диалог и совместные действия в балтийском масштабе.

На конференции прозвучал ключевой доклад «Влияние здравоохранения на демографию и национальную безопасность в странах Балтии», представленный Малиной Миллере, руководителем отдела экономики здравоохранения Института WifOR. Она отметила, что, например, инвестиции в размере 20 миллионов евро в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии могут принести 127 миллионов евро социальной выгоды за 15 лет, что составляет почти восьмикратную окупаемость инвестиций, и при этом спасает 315 жизней.

Миллере подчеркнула, что целенаправленные инвестиции в профилактику могут значительно снизить нагрузку на системы здравоохранения и укрепить долгосрочную устойчивость стран.

Омбудсмен Карина Палкова отметила, что доступ к здравоохранению является основополагающим вопросом прав человека и лишь во вторую очередь экономической инвестицией с измеримой отдачей. По ее словам, государство обязано обеспечивать равное и доступное здравоохранение как основополагающее право каждого гражданина.

На конференции также обсуждаются совместные инициативы стран Балтии, включая общие закупки лекарств и создание центра частичной терапии для лечения онкологических пациентов.