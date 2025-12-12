Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Здоровье нации — основа госбезопасности: о чем говорили на Балтийской ассамблее

12 декабря, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Председатель Сейма Дайга Миериня заявила на открытии конференции Балтийской ассамблеи, что латвийские больницы и вся система здравоохранения должны быть готовы к геополитическим кризисам. По её словам, им необходимо быть подготовленными к таким вызовам, чтобы «в час Х система могла полноценно функционировать».

Миериня подчеркнула, что в Европе продолжается война и страны ЕС ежедневно сталкиваются с гибридными атаками, поэтому «система здравоохранения и больницы должны быть готовы к геополитическим потрясениям». Она напомнила, что в Латвии отрасль здравоохранения испытывает серьёзные трудности — нехватку средств, ограниченную доступность услуг и кадровый дефицит.

«В Латвии мы тратим на здравоохранение лишь 60% от среднего уровня ЕС, однако видны и важные улучшения, которые в будущем существенно повлияют на доступность услуг», — отметила спикер.

B ходе дискуссии президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс подчеркнул, что здоровье является ключевым элементом устойчивости общества. По его словам, пандемия и демографические вызовы показали, что «государство настолько сильное, насколько сильно здоровье его жителей». Он также отметил, что слабая готовность системы здравоохранения к кризисам сама по себе является угрозой безопасности и заявил: «Инвестиции в здравоохранение — это инвестиции в долгосрочную безопасность», призывая участников конференции укреплять диалог и совместные действия в балтийском масштабе.

На конференции прозвучал ключевой доклад «Влияние здравоохранения на демографию и национальную безопасность в странах Балтии», представленный Малиной Миллере, руководителем отдела экономики здравоохранения Института WifOR. Она отметила, что, например, инвестиции в размере 20 миллионов евро в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии могут принести 127 миллионов евро социальной выгоды за 15 лет, что составляет почти восьмикратную окупаемость инвестиций, и при этом спасает 315 жизней.

Миллере подчеркнула, что целенаправленные инвестиции в профилактику могут значительно снизить нагрузку на системы здравоохранения и укрепить долгосрочную устойчивость стран.

Омбудсмен Карина Палкова отметила, что доступ к здравоохранению является основополагающим вопросом прав человека и лишь во вторую очередь экономической инвестицией с измеримой отдачей. По ее словам, государство обязано обеспечивать равное и доступное здравоохранение как основополагающее право каждого гражданина.

На конференции также обсуждаются совместные инициативы стран Балтии, включая общие закупки лекарств и создание центра частичной терапии для лечения онкологических пациентов.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

