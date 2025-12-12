Маск не единственный бизнесмен в космосе? В этом уверен профессор астрофизики!

По словам Лёба, сам факт того, что человечество уже запускает технологические объекты в космос, означает: подобная деятельность теоретически могла возникнуть и у других цивилизаций задолго до появления людей. Он проводит историческую аналогию с земными империями, которые в прошлом отправляли экспедиции в поисках новых территорий, начиная с простых судов и постепенно переходя к более сложным.

Учёный подчёркивает, что не утверждает искусственное происхождение 3I/ATLAS, однако считает преждевременным полностью исключать такую возможность. В качестве аргументов он указывает на ряд особенностей объекта, включая необычную траекторию и признаки негравитационного ускорения, которые, по его мнению, заслуживают дальнейшего изучения.

При этом официальная позиция NASA и большинства астрономов остаётся прежней: 3I/ATLAS рассматривается как естественный межзвёздный объект, предположительно комета. Лёб отмечает, что его рассуждения носят гипотетический характер и направлены на расширение рамок научного обсуждения, а не на пересмотр существующего консенсуса.