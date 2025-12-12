Ставка Euribor значительно выросла

В последний раз выше этой отметки показатель был 22 апреля - 2,173%.

Несмотря на рост, ставка остается значительно ниже пикового уровня середины октября 2023 года, когда Euribor превышал 4%. Исторический максимум был зафиксирован зимой 2008 года - почти 5,5%.

Так как большинство жилищных кредитов в Эстонии основаны именно на шестимесячном Euribor, изменение ставки напрямую влияет на расходы семей. В последние годы средний размер жилищного кредита составляет около 100 000 евро, а срок погашения - 20-30 лет.