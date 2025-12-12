Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
9 признаков того, что вам пора к офтальмологу!

Редакция PRESS 12 декабря, 2025 15:30

Азбука здоровья 0 комментариев

Краткие изменения зрения легко списать на усталость, возраст или «переутомился за компьютером». Особенно если ничего не болит и через какое-то время проходит само.

Но офтальмологи предупреждают: некоторые, на первый взгляд, незначительные симптомы могут быть ранними признаками более серьёзных проблем. И даже если попасть к врачу удастся не сразу, лучше поставить это в план, чем полностью отмахнуться.

1. Вспышки света или резкое появление множества «мушек»
Если в поле зрения внезапно появляются вспышки, молнии или сразу много плавающих точек и нитей, это может быть связано с состоянием сетчатки. Чаще всего такие симптомы безобидны, но их резкое появление — повод записаться на осмотр.

2. Тень или «занавес» сбоку
Ощущение, будто часть изображения закрывает тень или пелена, особенно если она медленно «движется», требует внимания. Даже если зрение потом улучшается, такой симптом лучше не игнорировать.

3. Боль в глазу с покраснением и чувствительностью к свету
Глазная боль, покраснение и дискомфорт при ярком свете могут быть признаками воспаления или повышенного внутриглазного давления. Если это не проходит в течение короткого времени, стоит обратиться к врачу.

4. Временная потеря зрения, даже на несколько секунд
Кратковременное «выключение» зрения в одном глазу, даже если всё быстро вернулось в норму, — сигнал, который офтальмологи советуют обязательно обсудить со специалистом.

5. Внезапное ухудшение зрения в одном глазу
Особенно если это происходит без боли, но сопровождается общим недомоганием, головной болью или чувством давления — такие изменения лучше не оставлять без внимания.

6. Предметы двоятся 
Если предметы вдруг начинают двоиться, важно понять, сохраняется ли эффект при закрытии одного глаза. Новое, ранее не возникавшее двоение предметов при взгляде на них — повод для проверки.

7. Прямые линии выглядят волнистыми
Когда строки текста или края предметов внезапно начинают «плыть», это может указывать на изменения в центральной зоне зрения. Даже если искажения слабые, их стоит отметить и обсудить с врачом.

8. Разный размер зрачков или опущенное веко
Если один зрачок стал заметно больше другого или неожиданно появилось опущение века, это может быть связано с нервной регуляцией глаза. Такие изменения лучше не игнорировать.

9. Постоянная сухость или зуд век
Хронический дискомфорт, ощущение песка, жжение или зуд — не всегда просто «сухой воздух» или усталость. Со временем такие состояния могут влиять на качество зрения и требуют оценки специалиста.

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать