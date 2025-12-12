9 признаков того, что вам пора к офтальмологу!

Но офтальмологи предупреждают: некоторые, на первый взгляд, незначительные симптомы могут быть ранними признаками более серьёзных проблем. И даже если попасть к врачу удастся не сразу, лучше поставить это в план, чем полностью отмахнуться.

1. Вспышки света или резкое появление множества «мушек»

Если в поле зрения внезапно появляются вспышки, молнии или сразу много плавающих точек и нитей, это может быть связано с состоянием сетчатки. Чаще всего такие симптомы безобидны, но их резкое появление — повод записаться на осмотр.

2. Тень или «занавес» сбоку

Ощущение, будто часть изображения закрывает тень или пелена, особенно если она медленно «движется», требует внимания. Даже если зрение потом улучшается, такой симптом лучше не игнорировать.

3. Боль в глазу с покраснением и чувствительностью к свету

Глазная боль, покраснение и дискомфорт при ярком свете могут быть признаками воспаления или повышенного внутриглазного давления. Если это не проходит в течение короткого времени, стоит обратиться к врачу.

4. Временная потеря зрения, даже на несколько секунд

Кратковременное «выключение» зрения в одном глазу, даже если всё быстро вернулось в норму, — сигнал, который офтальмологи советуют обязательно обсудить со специалистом.

5. Внезапное ухудшение зрения в одном глазу

Особенно если это происходит без боли, но сопровождается общим недомоганием, головной болью или чувством давления — такие изменения лучше не оставлять без внимания.

6. Предметы двоятся

Если предметы вдруг начинают двоиться, важно понять, сохраняется ли эффект при закрытии одного глаза. Новое, ранее не возникавшее двоение предметов при взгляде на них — повод для проверки.

7. Прямые линии выглядят волнистыми

Когда строки текста или края предметов внезапно начинают «плыть», это может указывать на изменения в центральной зоне зрения. Даже если искажения слабые, их стоит отметить и обсудить с врачом.

8. Разный размер зрачков или опущенное веко

Если один зрачок стал заметно больше другого или неожиданно появилось опущение века, это может быть связано с нервной регуляцией глаза. Такие изменения лучше не игнорировать.

9. Постоянная сухость или зуд век

Хронический дискомфорт, ощущение песка, жжение или зуд — не всегда просто «сухой воздух» или усталость. Со временем такие состояния могут влиять на качество зрения и требуют оценки специалиста.