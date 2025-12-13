Крысы перебираются в тёплые квартиры: как защититься от незваных гостей?

Переносчики болезни

Еще одним признаком того, что крыс в городе слишком много, стал резкий рост заболеваемости лептоспирозом. Зарегистрировано уже несколько десятков случаев, три человека скончались. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Эта болезнь чаще всего передается человеку от грызунов, в основном от крыс. Возбудитель может проникнуть в организм через мелкие повреждения кожи при контакте со средой, загрязненной мочой инфицированного животного. Лептоспира способна сохраняться в почве, на растениях, в помещениях, где обитают крысы.

Так, жительница Вентспилса обрезала розы в своем саду и вытерла кровь тряпкой, которая лежала на скамейке. Оказалось, она загрязнена крысиными выделениями. Женщину доставили в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Поэтому регулярная дератизация — жизненно необходимая мера.

Сезонная миграция

Грызунов трудно извести из-за их высокой плодовитости. Эти животные способны размножаться круглый год, и одна пара может произвести на свет до 800 потомков. Средняя продолжительность жизни крысы составляет около двух лет. Когда–то, в Средние века, основную популяцию составляли черные крысы — именно они были переносчиками чумы, от которой гибли целые города. Сегодня же чаще всего встречается серая крыса, или пасюк.

Жители первых этажей столичных многоэтажек периодически слышат писк, доносящийся из подвалов. Это о себе заявляют крысы. Обычно летом они обитают на открытом воздухе, поблизости от мусорных контейнеров, но зимой мигрируют в помещения.

Этим же занимаются и их младшие собратья — мыши. И чаще всего они проникают в квартиры через входные двери, стоит только хозяевам отвернуться. И тогда где–нибудь в шкафу, под газовой плитой или на антресолях может обосноваться настоящая мышиная компания.

В свою очередь крысы предпочитают подвалы, но охотно проникают и на верхние этажи зданий — к примеру, по лоджиям.

Вообще грызунов можно встретить повсюду, где есть доступ к еде и воде. А жильцы, которые оставляют пакеты с пищевыми отходами у контейнеров либо выбрасывают еду из окон, или сердобольные бабушки, подкармливающие бродячих котов, фактически сами приглашают крыс к себе домой.

Прогрызенный пакет или кусок хлеба с выеденным мякишем — первый признак того, что грызуны нашли себе благоприятную среду обитания. А если крысы попадаются на глаза днем, это верный сигнал: пасюки размножились сверх всякой меры, и вскоре очередная колония отправится в поисках нового дома.

Раньше, когда теплотрассы прокладывали в железобетонных лотках, именно по ним мигрировали полчища грызунов. Сегодня трубы имеют заводскую изоляцию, и их просто закапывают в землю. Но для крыс остаются канализационные трубы. Рассказывали же страшные истории о том, как хвостатые грызуны вылезали прямо из унитазов.

Другие источники прихода непрошеных гостей — различные магазины, торговые базы и развалины. В местах торговли дератизацию проводят регулярно, поскольку крыс на еду тянет как магнитом.

После травли крысы «бегут с корабля» и обосновываются в близлежащих домах. Крысы и мыши обожают развалины. Когда их сносят, ищут прибежище где–то поблизости.

Торговые предприятия вынуждены травить грызунов под угрозой штрафов. А вот домоуправления и жилищные кооперативы нередко на этом экономят, ведь оплата услуг дератизаторов осуществляется из отчислений квартировладельцев на обслуживание зданий.

Если владельцы квартир заметили крыс или мышей, они должны обратиться к домоуправу с просьбой не откладывая провести дератизацию или дезинсекцию в помещениях общего пользования, в том числе и в подвале.

По закону «Об управлении квартирной собственностью» обязанность следить за тем, чтобы в помещениях общего пользования не водились вредные грызуны и насекомые, возложена на управляющего. А непосредственно осуществление травли прописано в правилах Кабинета министров № 203 «Порядок проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации».

Однако следует помнить, что уничтожать непрошеных обитателей в своей квартире или частном доме придется за свой счет. Причем специалисты подчеркивают: разовая акция не даст результата — насекомые и грызуны попросту уйдут на время, а затем вернутся. Поэтому дератизацию и дезинсекцию необходимо проводить комплексно, во всем доме, не реже четырех раз в год. И это — в случаях, когда незваные обитатели еще не слишком распоясались.

Приглашайте профессионалов

Согласно латвийским законам, травить грызунов или насекомых могут только специализированные фирмы, зарегистрированные в Инспекции здоровья. С их списком можно ознакомиться на интернет–странице ведомства. Специалисты раскладывают отравленные приманки в местах обитания грызунов.

В основном применяются яды, которые при поступлении в желудочно–кишечный тракт в определенных концентрациях вызывают гибель исключительно грызунов и практически безопасны для человека и домашних животных. Также используются и антикоагулянты, препятствующие свертываемости крови.

Большинство крыс и мышей, отравленных антикоагулянтом, погибают от внутренних кровотечений, а некоторые — от кровоточащих ран (крысы довольно часто вовлекаются в территориальную борьбу, во время которой они получают увечья).

Обычно яд смешивают с пищевым продуктом, достаточно привлекательным для грызунов, создавая таким образом приманки. Их раскладывают в отверстия, щели или разрушение, которыми пользуются грызуны. Установить, что нора «жилая», очень легко: для этого необходимо закрыть ее тампоном из ваты или бумаги.

На следующий день нужно проверить состояние: если тампон окажется вне норы — значит, она «жилая».

Отравленную приманку (в пакетиках по 20–25 г — для крыс и по 5–10 г — для мышей) закладывают как можно глубже в нору. Перед помещением в нору на пакетик желательно нанести несколько капель нерафинированного растительного масла, которое будет способствовать привлечению грызунов. Приманки с ядом замедленного действия (антикоагулянты) раскладывают 3–4 дня подряд или 2–3 раза через день.

Спустя 5–8 дней (в зависимости от степени заселенности) проводят повторную проверку объекта и снова помещают отравленную приманку во все вновь открытые норы. Приманки на основе ядов острого действия следует помещать только в нору или в разрушение с последующей его заделкой с помощью осколков кирпича, камней, цемента.

По правилам безопасности отраву нужно раскладывать в подвалах и других местах, которые закрываются на ключ. Тем не менее в Риге бывали случаи, когда кошки травились крысиным ядом. А крысы, наоборот, очень осторожно относятся к соблазнительным приманкам.

У них, как у людей, существует четкое деление на лидеров–доминантов и изгоев, которые в первую очередь и поедают такие приманки. И если эти грызуны почувствуют себя плохо, то ни один из других обитателей стаи к ним не подойдет. К тому же антикоагулянты на некоторых крыс уже не действуют, поскольку к яду у них выработался иммунитет.

Александр ФЕДОТОВ